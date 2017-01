Cu o ofertă adaptată noilor legi

Spice-shop-urile au scos iar la vânzare vise legale

Fumurile halucinogene sunt încă pe piață. Încercarea de anul trecut a autorităților, la presiunea opiniei publice, de a scoate în ilegalitate magazinele de vise, nu pare să-și fi atins scopul. Multe dintre buticurile cu ierburi au fost închise numai pentru o scurtă perioadă, doar pentru a scăpa de substanțele puse pe lista neagră și a-și actualiza oferta. Apoi s-au redeschis și își servesc în continuare clienții cu produse halucinogene. Legale. Deși au crezut că le dau lovitura de grație interzicând foarte multe dintre substanțele pe care le comercializau, spice-shop-urile există și sunt încă o afacere profitabilă. Mai mult decât atât, ele s-au dezvoltat și mai abitir pe piața virtuală de pe Internet și chiar la mica publicitate. Au fost suficiente numai câteva luni pentru a se revizui oferta și pentru a o adapta la legile actuale. Clienții dornici de senzații euforice nu mai pot cumpăra Special Gold, Spice Diamond sau Spice Gold Spirit, dar găsesc peste tot substanțe de genul Euphoria ori Insomnia, la 80 de lei pliculețul de 5 grame, sau Generation 2012, la 70 de lei, 5 grame. Pentru fumat, unul dintre cele mai căutate preparate este „Mărăciuca de la Împăratu’“, 5 grame la 40 de lei. Unde mai pui că, mai nou, clienții sunt serviți direct la domiciliu, chiar cu livrare gratuită la comenzile „serioase”. Prima dată, din curiozitate Unele magazine online își fac reclamă, atât lor, cât și afacerii pe care le-o propun eventualilor distribuitori, spunând că vând o gamă variată de „produse ce fac viața mai plăcută, mai agreabilă, îmbunătățesc vizibil calitatea vieții și susțin un stil de viață sănătos și modern”. Principalii clienți ai buticurilor cu etnobotanice sunt tinerii, în termeni generici, dar am putea chiar să-i numim copii, având în vedere că mulți sunt liceeni, de 16-17 ani. Unul dintre ei ne-a povestit cum a ajuns consumator de ierburi în numai trei luni. „Prima dată am fumat un joint adus de un coleg, la ziua altui coleg de-al nostru de liceu. Îl pregătise un vecin de la scara lui, care fuma de mult timp. Ne-a spus că e inofensiv. Nu mi-a fost teamă, dar eram foarte curios cum o să mă simt după aceea. Nici nu mi-am dat seama dacă și-a făcut efectul sau nu. Probabil că nici nu am inhalat prea mult, pentru că am fumat vreo cinci din aceeași țigară. Știu doar că ne-am distrat bine în noaptea aia, dar nu îmi dau seama dacă datorită joint-ului sau nu. Am râs, am dansat și, spre dimineață, am avut cea mai tare partidă sexuală de până acum. Cea mai încântată a fost prietena mea”, ne-a spus Răzvan. Un alt fel de senzație De atunci a continuat să fumeze, la petreceri, până a trecut la pudre și substanțe mai complicate, să descopere senzația aceea de euforie despre care povesteau toți. „Acum câteva săptămâni am fost cu un prieten la un spice-shop din centru și am cumpărat un pliculeț pe care ni l-a recomandat tipul de acolo. Nu avea nicio etichetă. Am dat 50 de lei. Înainte să ieșim în oraș, în seara aia, am băut ceva și am zis să încercăm. În nici 10 minute mi s-a făcut rău. Era ca și cum pluteam deasupra trupului meu. Știam că stau întins pe canapea, dar aveam senzația că sunt în picioare. Nu puteam să respir sau, nu știu, îmi era teamă că nu mai știu să respir. Mi se părea că ațipesc și uit să trag aer în piept. Îmi era foarte cald. Nicio euforie, nimic senzații super, numai frică de moarte. Asta am simțit eu. Nu știu, poate așa se descrie un atac de panică, nu știu ce a fost. Cred că mi-a luat vreo două ore să îmi revin. Când am ajuns din nou cu picioarele pe pământ am observat că nici amicul meu nu se simțea prea bine. Mi-a spus că vomitase de câteva ori, că leșinase în baie. Bine că nu au fost părinții lui acasă. Bine că nu am plecat în oraș. De atunci nu am mai îndrăznit să iau nimic. Nici nu am mai fumat. Mi-e frică. Îmi aduc aminte mereu de senzația aia că nu știam cum să respir”, ne-a mai povestit Răzvan. Buruieni ordinare În timp ce unii tineri spun că etnobotanicele chiar au efect, alții sunt de părere că totul este în mintea consumatorului. „Nu sunt decât niște buruieni ordinare, cu nume exotice. De fapt, nu simți nimic. Este doar efectul placebo”, crede George. Nu știm care dintre ei are dreptate, dar, sincer, ar trebui totuși să ne sperie statisticile despre tinerii care ajung în stare gravă la spital sau chiar mor din cauza halucinogenelor legale. Potrivit reprezentantului EURAD la Consiliul Europei, Gigel Lazăr, România este pe locul al patrulea în UE în ceea ce privește consumul de plante etnobotanice, în condițiile în care în 2008 nici nu figura în acest clasament.