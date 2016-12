Specialiştii Mrini Eye Hospital demarează o campanie gratuită pentru copii

Specialiștii Mrini Eye Hospital demarează o campanie gratuită pentru copii

Odată cu inaugurarea pe piață a Spitalului privat de Oftalmologie Mrini Eye Hospital, specialiștii au făcut încă un pas important, completând rețeaua de aparate de recuperare vizuală pentru copii. Micuții pacienți care au nevoie de astfel de servicii pot beneficia de un compartiment dedicat special nevoilor lor. În plus, echipa Mrini s-a gândit la o campanie socială pentru cei mai puțin norocoși.Deși în cadrul Spitalului Mrini Eye Hospital exista deja un spațiu în care și copiii puteau fi tratați, echipa medicală a dat drumul, week-end-ul care tocmai s-a încheiat, unui departament complex, destinat exclusiv serviciilor de diagnosticare și tratament pentru copii. În acest fel, a fost completată seria de aparate pentru recuperare vizuală pentru ca cei mici să poată beneficia de servicii me-dicale destinate lor. „Acest spațiu este dedicat în primul rând celor 20 de copii care au urmat prima tură de recuperare din spitalul nostru. Știm că, deși spațiul anterior era mult mai mic, ei au continuat să vină la tratament. De aceea, pentru cei care astăzi urmează ședințele de recuperare vi-zuală în cadrul Mrini Eye Hospital, am deschis un nou departament, în cadrul căruia copiii vor fi diagnosticați și tratați în cele mai bune condiții”, a declarat Fildis Mrini, managerul spitalului.Pe de altă parte, specialiștii Mrini sunt conștienți că nu toți copiii sunt la fel de norocoși să aibă o familie cu posibilități care să îi poată trata. De aceea, ei s-au gândit să demareze luna aceasta, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, un prim program social prin intermediul căruia copiii nevoiași să poată fi tratați. Startul l-au dat însă odată cu sărbătoarea de Moș Nicolae, ocazie cu care au invitat aproximativ 20 de copii să deschidă împreună de-partamentul dedicat lor și să pri-mească și câteva daruri. „Chiar dacă noi suntem de altă naționalitate și religie, de Moș Nicolae am vrut să preluăm tot ce este frumos de la oamenii pe lângă care trăim și astfel ne-am gândit să preluăm și obiceiurile care îi bucură și care ne aduc mai aproape. Sperăm să ne ridicăm la cele mai înalte exigențe ale pacienților. De altfel, atât în ceea ce îi privește pe copii, cât și pe adulți, lucrurile nu se vor opri la nivel local, ci vom încerca ca, prin experiența pe care am căpătat-o și prin sprijinul celor mai buni specialiști din țară cu care și colaborăm, să ducem Constanța în topul destinațiilor medicale. Deși nu este prima oară când acor-dăm servicii gratuite unor copii sau chiar adulți care nu-și permiteau tratamentele oftalmologice, acum vom demara oficial un program social prin care să acoperim cât mai multe cazuri. Urmează ca, în perioada următoare, să stabilim un buget pentru acest program și să facem rost de o listă cu copii fără posibilități de la mai mulți colegi medici. Mai mult, de Crăciun, intenționăm să facem și niște pachete pentru persoanele nevoiașe din Constanța”, a declarat dr. Hicham Mrini, specia-list oftalmolog, directorul spitalului.