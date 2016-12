Specialiştii constănţeni luptă pentru salvarea copiilor cu malformaţii grave

Specialiștii constănțeni luptă pentru salvarea copiilor cu malformații grave

Unii copii, un procent destul de mare, potrivit medicilor specialiști, se nasc cu anomalii congenitale genito-urinare. Unele malformații sunt ușoare altele se încadrează într-un grad mare de severitate. Acești copii nu pot avea o viață normală și împreună cu familiile lor trăiesc adevărate drame.Specialiștii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța (SCJU), împreună cu specialiști din străinătate au făcut demersuri importante pentru salvarea copiilor cu malformații grave genito-urinare și pentru îmbunătățirea vieții acestora.„Șase copii cu malformații grave au fost operați, în ultimele zile ale lunii august, la Spitalul Județean. Intervențiile chirurgicale au fost susținute de medici de renume din Germania și Austria. Operațiile au fost facilitate prin workshop-ul «Malformații congenital grave, genito-urinare și digestive la copii», care s-a desfășurat în perioada 28 - 31 august la SCJU, și care i-a avut ca lectori pe: prof. dr. Thomas Boemens, Koln, Germania; dr. Mircia Ardelean, Salzburg, Austria și prof. dr. Constantin Tica, din cadrul SCJU”, a declarat Mirela Lotreanu, purtător de cuvânt SCJU. Evenimentul desfășurat la Constanța este deja tradiție, deoarece specialiștii vin aici, de ani buni, pentru a ajuta copiii grav bolnavi din județ, dar și din țară.Copiii grav bolnavi au tendințe de suicidMalformațiile genito-urinare sunt cumplite și reprezintă un chin pentru bieții copii, deoarece, din cauza simptomelor neclare, de multe ori sunt greu de diag-nosticat și se descoperă în fază deja avansată. Costurile pentru o astfel de intervenție sunt uriașe, încadrându-se între 15.000 și 25.000 euro, potrivit specialiștilor, fiind imposibil pentru majoritatea familiilor să acceadă la o astfel de intervenție. De aceea, ajutorul specialiștilor este binevenit, mai ales pentru familiile nevoiașe.„Am pregătit mai mulți copii cu malformații grave din Constanța și din țară. De 12 ani operăm, prin această colaborare, copiii cu probleme grave de sănătate. Acest tip de intervenții sunt extrem de dificile, necesită mult profesionalism și multă atenție”, a precizat prof. dr. Constantin Tica, șef de secție chirurgie și ortopedie pediatrică.Malformațiile genito-urinare grave sunt foarte dificil de remediat. Există cazuri în care copiii nu au formate organele genitale, sau vezica urinară și acestea trebuie reconstituite în întregime. Specialiștii spun că la băieți este mult mai dificilă intervenția decât la fete, căci pentru refacerea organului genital masculin este nevoie de mai multe intervenții.Diagnosticarea cât mai precoce a malformațiilor congenitale genito-urinare permite inițierea din timp a tratamentului. Astfel se încearcă încetinirea evoluției spre boala renală cronică. Deficiențele de curgere și evacuare a urinei favorizează apariția unor complicații.Ajutarea acestor copii să aibă o viață normală este un plus și din punct de vedere psihologic, deoarece specialiștii spun că, odată ce cresc, acești copii au adesea tendințe de suicid.Workshop-ul „Malformații congenital grave genito-urinare și digestive la copii” este organizat de Clinica de Chirurgie Pediatrică, Facultatea de Medicină Constanța, Colegiul Medicilor din România, Asociația „Hope for the Nations-România” și New Horizont România.