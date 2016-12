Specialişti constănţeni, la Conferinţa „Managementul Bolilor Pulmonare“

Specialiști constănțeni, la Conferința „Managementul Bolilor Pulmonare“

În fiecare an, în Uniunea Europeană, unul din opt decese este provocat de o boală respiratorie sau pulmonară și cel puțin șase milioane de persoane ajung să se interneze într-un spital, din cauza unei astfel de afecțiuni, arată Fundația Europeană a Plămânilor. Boli precum pneumonia, tuberculoza, cancerul pulmonar și boala pulmonară obstructivă cronică au provocat, în total, aproximativ 9,5 milioane de decese, în 2008, în întreaga lume, conform datelor Fundației Europene a Plămânilor.Potrivit aceleiași surse, fumatul, poluarea și infecțiile respiratorii reprezintă cauzele principale ale apariției bolilor pulmonare și pot fi prevenite.Cea de-a IV-a ediție a Conferinței „Managementul Bolilor Pulmonare”, eveniment de referință în pneumologia românească, se va desfășura, în acest an, în perioada 2-3 octombrie, la București. Printre medicii participanți la eveniment, se numără și constănțenii dr. Doina Tofolean și dr. Laura Mazilu, șefa secției de oncologie a Spitalului Județean.Tematica din acest an a evenimentului este „Pneumologia la granița cu alte specialități” și se va încerca o nouă abordare a subiectelor cu privire la managementul afecțiunilor pulmonare, prin interdisciplinaritate.În cadrul conferinței, se vor dezbate teme vizând problematica bolilor pulmonare în România, importanța diagnosticării precoce a bolii, limitările și problemele pe care medicul pneumolog, și nu numai, le întâmpină în îngrijirea persoanelor cu boli pulmonare, precum și alte subiecte de interes.