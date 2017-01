Spanacul, mătura stomacului

Ştire online publicată Miercuri, 27 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La început de primăvară urzicile, ștevia, spanacul, loboda sau leurda vă pun la dispoziție proprietățile lor extraordinare. Ștevia este o plantă bogată în minerale esențiale sănătății noastre: calciu, magneziu, fier și potasiu, dar și în vitaminele B și C. Se poate consuma în supe, ciorbe, ca piure sau ceai. Leurda este o plantă cu frunze verzi, care miroase a usturoi și care se folosește intern și extern. Este indicată în hipertensiune arterială, ateroscleroză, diaree și constipație sub formă de salate sau suc proaspăt. Se poate folosi și extern, pentru tratarea reumatismului sau a eczemelor. Loboda este recunoscută sub trei forme: roșie, galbenă și verde și se poate consuma în salate, soteuri, suc proaspăt sau în ciorbe. Bogată în vitaminele E și K, loboda este folosită intern în tratarea chisturilor ovariene și mamare, în afecțiuni dermatologice, în bronșite sau sub formă de cataplasme pentru dureri abdominale. O plantă bogată în calciu, fier, acid folic, vitamina E și K, spanacul este numit de francezi mătura stomacului. Spanacul este bogat în acid oxalic care ajută la absorbția calciului și previne formarea pietrelor la rinichi. Substanțele fitochimice și clorofila pe care le conține spanacul au rol anticancerigen, de reglare hormonală și o compoziție apropiată de cea a sângelui uman. Spanacul este un tonifiant excelent al întregului organism, însă, în mod special pentru sânge și ficat. Se poate consuma în salate sau ca sote și în ciorbe de zarzavat. Urzicile sunt un tonifiant general extraordinar. Prin conținutul lor bogat în aminoacizi esențiali, vitamine A, B, C,K și E, calciu, fier și magneziu, urzicile pot fi considerate atât aliment cât și plante medicinale. Urzicile combat anemia, deschid căile respiratorii și reduc tusea. Acestea combat constipația prin stimularea digestiei, scad glicemia și acționează pozitiv în afecțiunile dermale, cum ar fi eczeme sau mătreață.