SOTRM Eforie, „reorganizat“ în centru de recuperare

Soarta Spitalului de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud atârnă de decizia Ministerului Sănătății de a se renunța la activitatea ortope-dică, în favoarea dezvoltării unui centru de recuperare și balneo-fizioterapie, așa cum plănuiesc autoritățile locale. Dacă avizul va fi favorabil, schimbările vor fi și ele, pe măsură, iar cadrele medicale specializate în chirurgie, își vor căuta un loc de muncă în altă parte.„Nu am fost înștiințați de planurile mărețe“De la începutul acestui an și până în prezent, Spitalul de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud a suferit o serie de transformări, unele mai „ambițioase” decât altele. Dacă în luna februarie instituția devenea secție exterioară a Spitalului Județean Constanța, pe motiv că manageriatul trebuie transferat la „județean”, în luna iulie, era retrasă autorizația de funcționare pentru că „spitalul nu funcționa în condiții optime”. Cu alte cuvinte, de la o instituție de sine stătătoare, fără sprijin financiar, la o secție exterioară ajunsă la „mila autorităților”.În tot acest timp, războiul dintre conducerea Spitalului Județean și cadrele medicale din SOTRM s-a desfășurat pe un front fără acoperire. Pe de o parte medicii au primit „promisiuni” că nu își vor pierde locurile de muncă și că reorganizarea nu va face altceva decât să aducă investiții în spital, iar pe de altă parte, activitatea chirurgicală a fost interzisă.„Niciodată nu a existat un dialog deschis între conducerea Spitalului Județean și cadrele medicale SOTRM. Tot ce s-a întâmplat a fost făcut fără acordul nostru și fără a se discuta înainte. Nu am fost înștiințați nicio secundă de planurile „mărețe” ale conducerii și nici nu ni s-a permis să intervenim. Dacă nu s-a pus problema distrugerii acestui spital cu activitate chirurgicală ortopedică, de ce acum suntem în faza în care blocul operator este închis? Suntem chirurgi, iar ceea ce am făcut 20 de ani nu se poate schimba peste noapte, chiar dacă acest lucru nici nu a fost apreciat și nici luat în considerare vreodată”, susține medicul Toma Cucu, specialist în cadrul SOTRM.„Avem planuri ambițioase“„Nu se mai fac operații, iar medicii stau acolo și dau consultații. Sunt medici și un medic mai și consultă, nu doar operează. Așteptăm un aviz de la MS pentru reorganizare”, răspunde managerul Spitalului Județean, Dănuț Căpățână, care consideră că tot ceea ce se întâmplă la Eforie nu este altceva decât un amplu proces de trans-formare.„Am avut câteva propuneri înaintate Ministerului Sănătății. Propunerile vizează modalitatea prin care se va desfășura activitatea în continuare, dar dacă va fi nevoie să facem concedieri o vom face, așa cum, dacă va trebui, vom face angajări. Pe baza structurii, putem angaja sau da afară oameni.Noi am înaintat propuneri de investiții pentru că CJC nu mai are bani să facă investiții acolo. După calculele noastre, pentru a lucra acolo, trebuie făcute investiții de cel puțin 8-9 milioane de euro. Noi suntem hotărâți să facem partea de recuperare acolo pentru că există și un proiect european de reabilitare a ambulatoriului de specialitate. Proiectul este început cu doi ani în urmă, s-a finalizat și urmează să începem partea de reabilitare și construcție. Nu cred că se va mai opera, dar acolo va fi unul dintre cele mai performante ambulatorii de recuperare de pe litoral. Vom duce medici specializați în balneofizioterapie, doi rezidenți, pentru care o să scoatem două posturi la concurs. Noi vrem să facem recuperare acolo pentru ortopedie, neurologie, și să facem și un compartiment de recuperare și pentru copii.Avem planuri destul de ambițioase. Decizia legală o vom lua după avizul de la minister. Avizul trebuia să vină de acum o lună, dar nu știm de ce nu a venit”, completează managerul.„Am luat aparatul de anestezie pentru copii“În ceea ce privește acuzațiile aduse conducerii Spitalului Județean care a luat o parte din aparatura de la SOTRM, managerul precizează: „Am luat un aparat de anestezie de la ei pentru că se stricase unul de la pediatrie și cei care fac reparații erau plecați într-o delegație la Bruxelles și riscam ca trei zile să nu putem face anestezie copiilor.Era un aparat care stătea acolo de pomană. Putem să facem redistribuire că nu e spitalul nimă-nui acolo, e spitalul Județean Constanța. Și aici dacă se strică un aparat, mutăm de la o secție la alta fără discuții”.