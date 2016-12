Sosurile şi cremele gata preparate conţin prea multă sare

Sosurile și cremele gata preparate conțin prea multă sare

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Din comoditate sau pur și simplu din lipsă de timp, de multe ori, alegem să cumpărăm sosuri, creme gata preparate ori produse procesate din carne. Specialiștii ne avertizează însă că acestea conțin o cantitate mult prea mare de sare, punându-ne în pericol sănătatea. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii australieni și publicat în American Journal of Clinical Nutrition, alimentele procesate au foarte multă sare. Oamenii de știință au descoperit variații mari ale nivelului de sare în cadrul anumitor categorii de alimente. De exemplu, cel mai sărat tip de brânză tare conține un nivel de sodiu de șase ori mai mare decât cel mai puțin sărat tip de brânză tare. În categoria produselor din carne procesată unele alimente conțin o cantitate de sare de 14 ori mai mare decât altele, în timp ce în categoria cartofilor congelați diferența este de 100 ori mai mare. Oficialitățile din domeniul sănătății publice din numeroase state încearcă să determine producătorii să reducă nivelul de sare din alimentele procesate. Marea Britanie și Franța au reușit să facă acest lucru, colaborând cu producătorii din domeniu, în timp ce autoritățile din New York au lansat recent o campanie pentru a reduce cu 25% nivelul de sare din alimente în următorii cinci ani, informează Mediafax. Eforturi similare se înregistrează în Australia, iar unele companii au început să reducă nivelul de sare din produsele lor, potrivit profesorului Jacqueline L. Webster și colegilor săi de la George Institute for International Health din Sydney, autorii acestui studiu.