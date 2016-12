Sorin pleacă în America pentru tratamentul ce îi poate salva viaţa

Datorită voluntarilor World Vision

Sorin pleacă în America pentru tratamentul ce îi poate salva viața

Datorită voluntarilor World Vision și a tuturor celor care au sărit să-i întindă o mână de ajutor lui Sorin, băiatul va putea să plece, în sfârșit, în Statele Unite ale Americii pentru a primi tratamentul ce îi poate salva viața. Sorin Mocanu, în vârstă de 17 ani, elev la Colegiul „Carol I”, suferă de boala Wilson, o maladie genetică extrem de rară. „Pe data de 13 martie, un grup de voluntari World Vision România (WVR) din Constanța s-au adunat la birou și au început să caute soluții pentru a-i întinde o mână de ajutor lui Sorin. Voluntarii erau indignați de nedreptatea situației: lui Sorin i se oferea gratuit, în Statele Unite ale Americii, un tratament inovativ, dar nu avea bani să ajungă la clinică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Isabela Ștefan, coordonatorul WVR Constanța. Astfel a luat naștere Campania „5.000 de iepurași îl salvează pe Sorin”. Din cauza bolii Wilson, Sorin nu are cromozomul 13 și organismul său nu poate să elimine cuprul. Neeliminat, acesta se acumulează la nivelul ficatului sau al creierului. Recent, familia sa a aflat despre un institut din Connecticut, SUA, unde există un tratament experimental pentru maladia respectivă. Specialiștii americani s-au oferit să-i facă lui Sorin, gratuit, toate analizele și testele necesare pentru a-l include în tratament. Singurele costuri ale deplasării, în valoare de aproximativ 5.000 de dolari, nu puteau fi acoperite de veniturile modeste ale părinților săi. O campanie din inimi Acțiunea de strângere de fonduri s-a desfășurat în intervalul 29 martie - 1 aprilie, în Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Grup Școlar Economic „Virgil Madgearu”, Școala generală ing. „Anghel Saligny” și Școala generală nr. 37. Inimoșii voluntari au căutat sponsori și au vândut elevilor dulciuri. „La început, campania ni s-a părut un fel de joacă frumoasă, antrenantă, dar abia spre final, când am ajuns în școli, ne-am dat seama cât de serios este totul și că avem o responsabilitate față de Sorin”, a mărturisit Carmen, pe 2 aprilie, la întâlnirea voluntarilor și a managerului zonal, Lore-dana Giuglea, cu familia lui Sorin. Cu acest prilej, voluntarii i-au înmânat lui Sorin suma de 3.725 de lei, colectată în trei zile, și l-au anunțat că unul dintre sponsorii campaniei, care a dorit să-și păstreze anonimatul, va plăti biletele de avion pentru el și mama sa. „Ne-am bucurat tare mult când l-am văzut pe Sorin. Eram curioși să-l cunoaștem fiindcă văzusem doar o poză mică în ziar, cu el. Sperăm din tot sufletul să se facă bine cât mai repede”, a precizat voluntarul Alexandru Caracuda. În mai zboară în „țara făgăduinței” Familia lui Sorin face deja demersurile necesare pentru obținerea vizei, astfel încât Sorin și Maria, mama sa, să plece deja în luna mai, la clinică. „Nu am emoții decât pentru zbor, fiindcă nu am mai zburat niciodată cu avionul. Partea medicală, analize, controale, tratament, nu mă sperie deloc, fiindcă sunt obișnuit să merg la medic, din clasa a III-a”, le-a mărturisit Sorin voluntarilor, mulțumind-le pentru gestul pe care l-au făcut pentru el. La rândul său, managerul zonal Loredana Giuglea le-a fost recunoscătoare voluntarilor pentru implicare, încurajându-i să continue ca și până acum: „Sunt mândră că avem asemenea voluntari și cred că acțiunea a avut succes pentru că au fost de aceeași vârstă și au rezonat cu Sorin. De asemenea, le mulțumim mult sponsorilor, școlilor care au sprijinit campania și, nu în ultimul rând, tuturor copiilor care au răspuns apelului nostru”.