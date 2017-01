Somnul este important pentru sănătatea copiilor

Îndemnul spus de atâtea ori copiilor, „dormi ca să crești mare”, are o bază științifică, subliniază cercetătorii. Hormonul de creștere este eliberat în organism în timpul somnului, iar o dereglare a activității respectivului hormon poate duce la probleme precum iritabilitate, lipsă de concentrare sau întârzieri în creștere. Potrivit medicilor, preșcolarul are nevoie în jur de 10 - 12,5 ore de somn pe noapte, dar și de somnul de după-amiază. Pentru școlari, sunt necesare între 9 - 12 ore de somn pe noapte. Potrivit lui Radu Braga, cercetător în neuroștiințe la Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București, un copil care nu doarme suficient este stresat. „Iar stresul are un efect inhibitor asupra procesului de creștere și imunității, ceea ce produce modificări la nivelul funcțiilor superioare, care se manifestă prin tulburări de memorie, învățare, proastă dispoziție”, a completat specialistul.