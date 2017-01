Somnul cataplectic poate provoca probleme psihice

Se mai întâmplă, probabil, ca înainte de culcare să intrați în ceea ce în termeni medicali se numește somn cataplectic, pe care l-ați antrenat în mod inconștient încă din timpul copilăriei. Ceea ce la copii reprezintă o tehnică involuntară de eliberare a tensiunii, anxietății, diverselor sentimente neexprimate sub formă de vis conștient, artă, muzică etc.) se poate transforma cu timpul și din cauza momentului ales (prima parte a somnului) într-o tulburare de somn patologică. E nevoie de antrenament Nu este nimic rău în a visa în mod conștient, însă medicul primar Emilian Banu ne-a explicat că sunt puține persoane, și acelea bine antrenate, care o pot face fără ca acest lucru să le afecteze activitatea și starea psihică. De aceea, avertizează că nu este indicată practicarea acestor antrenamente deoarece, cu trecerea anilor, ele duc la tulburări psihice de tip schizotipal, pentru tratarea cărora va fi nevoie de tratament de specialitate. Inadaptarea la realitate Pacienții care au astfel de tulburări își creează o lume a lor, neconformă cu realitatea, inițial în perioadele de visare, pentru ca apoi să le transpună în starea de veghe, moment care reprezintă debutul inadaptării la universul real. Această inadaptare, în absența unui ajutor de specialitate, va continua prin adâncirea în lumea proprie, pacientul începând să aibă un comportament social și relațional inadecvat, nu mai conștientizează realitatea și, automat, se izolează. Tratament de inducere a somnului normal „Ideal ar fi să consultați pentru început un psihoterapeut, care să vă ajute să vă exprimați trăirile în mod conștient, iar în privința atenuării simptomatologiei cataplectice există tratamente de inducere a somnului normal, dar acestea trebuie să fie bine ghidate de către un medic, în paralel cu ședințele de psihoterapie” – a mai spus specialista. Cei cu Alzheimer nu pot visa cu ochii deschiși Urmare studiilor realizate pe această temă, specialiștii au ajuns la concluzia că persoanele care au boala Alzheimer nu pot visa cu ochii deschiși. Așadar, potrivit dr. Emilian Banu, e semn bun dacă te mai trezești uneori visând cu ochii deschiși, pentru că asta arată că toate capacitățile cerebrale sunt intacte. În concluzie, oricine poate să mai viseze din când în când în mod conștient, dar numai dacă are capacitatea să aleagă momentul potrivit.