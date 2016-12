Soluţii pentru a scăpa de chinurile menopauzei

Soluții pentru a scăpa de chinurile menopauzei

Simptom des întâlnit al menopauzei, bufeurile chinuiesc, la un moment dat, toate femeile. Prevenirea lor este aproape imposibilă. Cu toate acestea, intensitatea lor poate fi controlată dacă se iau măsuri. Bufeurile se manifestă în valuri de căldură, ce se răspândesc în tot organismul și sunt însoțite de înroșirea feței, transpirații, frisoane sau palpitații. Acestea apar la menopauză, dar și în perimeno-pauză (tranziție hormonală, însoțită de depresie, ce poate să apară chiar și cu câțiva ani înainte de menopauză, de la vârsta de 30 sau 40 de ani). Cauzele care determină apariția și declanșarea bufeurilor nu sunt cunoscute, dar medicii spun că sunt legate de tulburările de circulație sanguină și hormonale, induse de menopauză. Senzația de căldură apare când vasele sangvine de la suprafața pielii se dilată și poate să apară și în perioa-da nopții, afectând calitatea somnului. Severitatea și durata manifestării bufeurilor diferă de la o femeie la alta; mai mult, după instalarea menopauzei, unele suferă toată viața, în vreme ce la altele se manifestă doar pentru câteva luni. Cu toate se plâng, însă, de disconfortul creat.În aceste condiții, este important ca fiecare femeie să știe cum să le controleze. În primul rând, trebuie evitați factorii care le agra-vează: stresul, cafeina, alcoolul, alimentele condimentate, hainele strâmte, căldura excesivă și fumatul. Exercițiile de respirație previn crizeleDe asemenea, trebuie schimbat stilul de viață. Îmbrăcămintea purtată trebuie să fie ușoară și răcoroasă și de preferință confecționată din fibre naturale, precum bumbacul. Sunt de ajutor și exercițiile de respirație profundă. Doamnele ajunse la o vârstă respectabilă trebuie să se obișnuiască să respire profund, în fiecare dimineață și seară, preț de un sfert de ceas. Iar exercițiile fizice trebuie să facă neapărat parte din cotidian; cele care suferă de bufeuri vor observa că se vor simți mai bine după o jumătate de oră de mers pe jos, de înot sau mers pe bicicletă. Pe de altă parte, femeile pot scăpa de bufeuri dacă, în momentele când le resimt, apasă cu degetul mare de la mâna dreaptă pe încheietura mâinii stângi, preț de un minut și jumătate, făcând mișcări circulare.Soia și salvia tratează bufeurile Tratamentul medicamentos trebuie administrat la recoman-darea unui medic. Există medicație de înlocuire hormonală pe termen scurt, ce are efect în reducerea intensității bufeurilor, dar dacă este luată după ureche poate duce la complicații, precum atrofia vaginală, favorizează apariția trombozei vasculare și inflamația vezicii biliare. În plus, duce la schimbarea dispoziției. Sunt de ajutor, însă, și vitaminele E și B, antidepresivele, contraceptivele etc. Terapiile alternative, pe bază de plante, și-au dovedit eficiența în ameliorarea simptomelor menopauzei și, în consecință, a bufeurilor. Sunt eficienți fitoestrogenii, găsiți în produsele pe bază de soia. Trebuie consumați germeni de soia, zilnic, cel mai indicat sub formă de salată. Tratamentul trebuie urmat minimum trei săptămâni. Tinctura de salvie este un adevărat leac, ajutând și la reducerea transpirațiilor nocturne abundente, căci norma-lizează activitatea endocrină. Terapia constă în ingerarea unei lingurițe de tinctură diluată în apă, de trei sau patru ori pe zi, înainte de masă. Un alt remediu natural cu efect calmant asupra bufeurilor este sunătoarea. Se va administra o linguriță rasă de pulbere de sunătoare, de trei ori pe zi, iar pentru un efect eficient sunt necesare cure de două luni, cu două săptămâni de pauză.Tulburările specifice menopauzei, inclusiv bufeurile, se pot trata și printr-o cură de trei luni cu suc de țelină, din care se consumă câte un pahar în fiecare zi.