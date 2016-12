Situaţie îngrijorătoare: prea puţini medici la secţia de diabet şi boli de nutriţie

Situație îngrijorătoare: prea puțini medici la secția de diabet și boli de nutriție

Deși în evidențele departamentului de diabet și boli de nutriție din cadrul Spitalu-lui Județean Constanța sunt înscriși aproximativ 30.000 de pacienți, numărul cadrelor medicale care trebuie să acopere activitatea este extrem de mic.Șefa secției susține că, deși a cerut deblocarea posturilor, Ministerul Sănătății nu a dat nici până în acest moment un răspuns. „În momentul de față, în cadrul secției de diabet, boli de nutriție și metabolism avem doar 7 medici care se ocupă de cei aproximativ 30.000 de pacienți aflați în evidențele unității sanitare. Pe lângă aceștia, alți 15.000 de pacienți care au fost depistați cu această afecțiune în alte secții din spital sunt trimiși pe secție pentru investigații și tratament.Situația aceasta ține încă din 2012, iar solicitările de deblocare a posturilor nu au avut nici un răspuns pozitiv”, explică dr. Doina Catrinoiu, șefa secției de diabet, boli de nutriție și metabolism din cadrul Spitalului Județean Constanța.Pe 6 iunie, la Constanța, în cadrul Spitalului Județean, vor avea loc întâlniri între diabetologi, cardiologi și nefrologi din oraș și din marile centre medicale din țară, pentru a se expune problema îngrijirilor bolnavilor de dia-bet. Specialiștii constănțeni susțin că este nevoie de noi campanii de prevenție în rândul populației constănțene pentru ca un număr cât mai mare de pacienți să cunoască riscurile la care se supun dacă nu se tratează.„Vom organiza un Club Med, adică o activitate ce are ca scop evaluarea datelor pe care le avem cu privire la acești pacienți, dar și a comorbidităților care nu sunt ușor de gestionat. Apoi, pe 4 iulie, va avea loc o manifestare similară celei din 2012, despre controlul diabetului, prin care, în afară de mesajele către pacienți, vrem să realizăm o serie de consultații la care să facem testări ale glicemiei și hemoglobinei”, a completat mediculDiabetul zaharat de tip 1 este o afecțiune ce poate apare la orice vârstă, dar în special la copii. Ea se caracterizează printr-o lipsă totală a secreției de insulină, cu simptome evidente: urinat des, sete continuă, creșterea poftei de mâncare, slăbire și glicemie mare. Sub vârsta de 30 de ani, pacienții sunt insulino-dependenți, acesta fiind singurul tratament care poate ține boala sub control.