Situaţie gravă la Constanţa: „Tot mai mulţi copii suferă de boli grave şi extrem de rare“

Situație gravă la Constanța: „Tot mai mulți copii suferă de boli grave și extrem de rare“

De câteva luni bune, medicii secției de pediatrie a Spitalului Județean fac teste peste teste pentru a monitoriza starea unei fetițe de 12 ani care suferă de o boală foarte rară, numită Sindromul Wilson. Din păcate, în România nu există încă aparatura necesară pentru a i se face analizele care să asigure medicii că au pus diagnosticul corect. „Venim deja de câteva luni la spital și tratamentul pe care medicii ni l-au prescris au ajutat-o să se simtă mult mai bine, deși nu suntem siguri că acesta este diagnosticul. Au făcut însă eforturi foarte mari pentru noi, de la tratamentul prescris și până la toate informațiile despre regimul alimentar sau apa pe care are voie să o bea. Sunt convinsă că vom trece cu bine peste această perioadă dificilă”, ne-a spus Geta Fânaru, asistentul maternal care de 12 ani are grijă de Ana. Șefa secției de pediatrie, dr. Cristina Mihai este cea care se ocupă îndeaproape de acest caz și a trimis câteva probe de sânge ale fetiței în mai multe clinici din Europa și America pentru a stabili diagnosticul. „Este vorba despre o boală cauzată de acumularea de cupru din orga-nism care îi afectează ficatul. În lipsa tratamentului, complicațiile sunt extrem de grave, iar viața pacientului se transformă într-un coșmar. De aceea, am luat câteva mostre de sânge ale Anei și le-am trimis la un institut din SUA care are aparatura necesară pentru astfel de teste. Ulterior, am mai trimis o analiză și către un profesor din Viena care a acceptat să ne ajute și cu care ținem în permanență legătura despre acest caz. În urma consultărilor cu acesta am inițiat și tratamentul fetiței și o monitorizăm. Este o boală destul de rară și are nevoie de atenție deosebită din partea noastră, iar faptul că este într-o familie care are grijă de ea ca de proprii copii, înseamnă foarte mult.Am pus-o și pe un tratament cu zinc ce absoarbe cuprul din organism și pe un regim alimentar special. Nu mai are voie să mănânce ciocolată, organe de animale, iar în privința apei pe care o bea, aceasta trebuie să nu conțină nici minerale care ar agrava situația.Sperăm să nu trecem pe lângă diagnostic și să reușim să o tratăm eficient. Din păcate, tot mai mulți copii suferă de boli grave și extrem de rare”, explică dr. Cristina Mihai, șefa secției de pediatrie a Spitalului Județean Constanța. (A. N.)