Situaţie DRAMATICĂ! Sute de constănţeni sunt CONDAMNAŢI LA MOARTE

Situație DRAMATICĂ! Sute de constănțeni sunt CONDAMNAȚI LA MOARTE

Deși suferă de o boală cruntă, constănțenii care sunt infectați cu HIV par a fi condamnați la moarte de autoritățile care ar fi trebuit să îi ajute. Banii din Programul Național pentru HIV sunt pe terminate, motiv pentru care aceștia nu mai primesc tratament. Situația este cu atât mai disperată, cu cât întreruperea tratamentului duce la complicații care le pun viața în pericol, spun specialiștii.Tineri sau vârstnici, cei 800 de bolnavi constănțeni care suferă de HIV, transmit un singur mesaj autorităților: „Nu ne luați dreptul la viață și nu ne condamnați la suferință!”. Ei riscă grave complicații și chiar decesul, în lipsa tratamentului. „După 17 ani de tratament, în care m-am luptat să înving complicațiile care au apărut, adică o hepatită B, pe care și astăzi sunt nevoită să o tratez, sau prejudecățile oamenilor atunci când am încercat să mă angajez, cred că nu este corect să rămân fără tratamentul care mă ajută să îmi duc viața mai departe. E dreptul fiecăruia dintre noi să trăim!Am avut trei ani în care pur și simplu am cedat psihic și corpul meu a refuzat tratamentul. Nu mai puteam face față și am primit suportul medicilor pentru a mă reîntoarce pe tratament”, ne-a spus o tânără constănțeancă, bolnavă de HIV.O alta, de 25 de ani, spune că bucuria ultimelor luni de facultate îi este umbrită de suferință și de grija că în fiecare zi îi va fi tot mai greu să se ridice din pat. „Mă consider un om normal și cred că am dreptul să mă bucur de viață și de fiecare reușită la fel ca toți ceilalți tineri de vârsta mea. De 12 ani mă lupt cu această boală și, cu toate astea, zi după zi, merg mai departe. Boala a venit pentru mine într-un moment în care trebuia să mă bucur de copilărie și de tot ce înseamnă ea, însă așa s-a întâmplat. Sper ca autoritățile să conștientizeze că nu ne-am ales noi această viață”, ne-a spus pacienta.Nu mai sunt baniDin păcate, de acum încolo, fiecare bolnav care va merge la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, pentru a primi tratamentul antiretroviral, va fi întors din drum. Situația se datorează fondurilor insuficiente alocate prin programul național HIV-SIDA, spun specialiștii din cadrul Spitalului Județean Constanța. „Nu ne privește pe noi situația financiară de la Ministerul Sănătății și felul cum au fost alocate fondurile. Pe noi ne privește să ne tratăm pacienții și să existe continuitate în tratament. Degeaba ne-am luptat ani de zile să ne convingem bolnavii să nu renunțe la tratament dacă ne trezim dintr-o dată că nu îl mai avem. Sunt foarte dezamăgit de acest sistem și consider că nu așa merge un program național. Sunt sute de pacienți care primeau tratamentul pe o lună, iar acum nu am putut să le dăm decât cu țârâita, câteva pastile. Această boală nu se tratează în reprize, pentru că există niște riscuri și niște complicații pe care noi încercăm să le evităm pe cât posibil. În acest moment, sunt închise schemele de tratament și singura perspectivă pentru rezolvarea problemei este rectificarea bugetară”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Sorin Rugină, coordonator al Centrului Regional de Supraveghere și Monitorizare a infecției HIV/SIDA Constanța. În acest context, conducerea instituției a făcut o solicitare către Direcția de Sănătate Publică Constanța pentru a cere sprijin.„Deoarece dr. Rugină ne-a semnalat problema tratamentelor, am trimis o adresă către DSP Constanța, pentru a intra în legătură cu Ministerul Sănătății, care finanțează programul pentru HIV”, a declarat, pentru Cuget Liber, Osman Nadir, director financiar-contabil în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.