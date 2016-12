Situaţie dramatică la Constanţa: zeci de copii cu sindromul „Down“ nu îşi permit tratamentul

Situație dramatică la Constanța: zeci de copii cu sindromul „Down“ nu își permit tratamentul

Simptomele sindromului Down variază larg de la copil la copil. În timp ce unii copii au nevoie de o atenție medicală deosebită, alții sunt sănătoși și duc o viață independentă, cu condiția ca boala să fie depistată timpuriu. La copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani și la cei de vârste mai mari, există întârzieri în ceea ce privește vorbitul, motricitatea fină și activitățile zilnice, cum ar fi mâncatul, îmbrăcatul și obișnuința de a merge la toaletă. Sindromul Down afectează abilitățile cognitive ale copiilor în diverse moduri, dar cei mai mulți copii au o ușoară dizabilitate intelectuală, care poate tinde uneori chiar spre moderată.În sfera privată, terapiile specializate (logopedie, terapie ocupațională, kineto-terapie) au costuri destul de mari și un program terapeutic integrat și susținut nu poate fi urmat coerent. Un copil cu SD necesită, zilnic, cel puțin una dintre aceste tipuri de terapie până la vârsta școlarizării, astfel că, părinții copiilor care suferă de această boală nu își pot permite să susțină tratamentele copiii lor. „Există o dramă profundă a acestor părinți, care se zbat între neputința financiară, sistemul public lacunar și dorința firească de a oferi copiilor lor șansa «NORMALITĂȚII».Părinții de copii cu Sindrom Down înțe-leg cu adevărat importanța acestui tip de intervenție. A fi părintele unui copil cu Sindrom Down este o experiență foarte dificilă. Răbdarea cu care acești părinți trebuie să înfrunte situația, oportunitățile educaționale și de socializare, consilierea de specialitate, precum și activitățile fizice adecvate, pot fi de ajutor în prevenirea sau rezolvarea problemelor de comportament sau a problemelor mentale: anxietate sau depresie”, a mai spus psihoterapeutul Cristina Gemănaru.Efectele Sindormului Down se schimbă de obicei cu timpul. Copiii pot fi ajutați să depășească toate aceste dificultăți, într-un climat de dragoste și siguranță, prin asigurarea în mod regulat de asistență medicală de specialitate, prin accesul la un mediu adecvat studiului, precum și la activități care încurajează exercițiul și interacțiunile cu alți copii.Cu multă grijă și suport, copiii cu Sin-drom Down pot avea o creștere și dezvoltare spectaculoasă, pot avea o viață fericită și pot deveni adulți care să nu depindă în permanență de altcineva, dacă primesc terapia de care au nevoie.