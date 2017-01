Situaţie disperată pentru bolnavii de diabet. Medicii constănţeni nu mai pot face faţă

Situație disperată pentru bolnavii de diabet. Medicii constănțeni nu mai pot face față

Situație disperată la secția de Diabet și boli de nutriție din cadrul Spitalului Județean Constanța! Zeci de pacienți sunt trecuțipe liste de așteptare sau reprogramați din cauza faptului că bonurile pentru programări s-au epuizat încă de la jumătatea lunii trecute. Medicii susțin că problema este veche și că singura soluție pentru a remedia situația este angajarea a încă unui cadru medical.Pe holurile Centrului de Diabet și boli de nutriție, pacienți care nu au fost prevăzători și nu și-au luat bonurile de programare pentru luna aceasta sunt disperați. Ei susțin că pe timp ce trece, programările se fac tot mai greu și că, uneori, trebuie să facă și câte zece drumuri la spital pentru a le obține. „E foarte dificilă situația. Eu abia mă mișc și ca să vin la spital și să nu pot să intru la doctor e tare greu. Nu le reproșăm nimic doctorilor, pentru că sunt amabili, dar sperăm să se rezolve situația asta”, ne-a spus o pacientă.Pe de altă parte, sunt mulți pacienți care lasă pe ultima sută de metri prezentarea la medic, motiv pentru care, numărul consultațiilor suplimentate crește simțitor. „Nu mai am medicamente de câteva zile, dar am zis că poate mă programez printre alți bolnavi. Dacă știam că e așa aglomerat, nu neglijam”, susține o altă bolnavă.Medicii recunosc că sunt puși în dificultate atunci când pacienții trebuie să aștepte o perioadă mai mare pentru a intra la consultație, dar speră ca problemele să fie rezolvate în curând.„Problema nu este nouă, iar noi avem sprijin din partea conducerii spitalului de a rezolva lucrurile. Astfel, am scos la concurs un nou post de medic ce a și fost ocupat, însă așteptăm să fie semnat noul contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru a intra în grila de buget. Decizia a venit și pe fondul creșterii numărului de bolnavi și pentru faptul că atunci când unul dintre noi este în concediu, ceilalți colegi trebuie să muncească dublu. Nimeni nu va rămâne fără medicamente, chiar dacă pacienții vor fi reprogramați. De aceea, le transmitem că trebuie să fie înțelegători atunci când la ușa cabinetului vin și bolnavi care nu au avut programare în aceiași zi cu ei. Sunt foarte mulți și toți au nevoie de tratament și monitorizare”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, dr. Doina Catrinoiu, șefa secției de diabet și boli de nutriție din cadrul Spitalului Județean Constanța.Tot mai multe cazuriÎn evidențele departamentului de diabet și boli de nutriție din cadrul Spitalului Județean Constanța sunt înscriși aproximativ 30.000 de pacienți, tratați de o echipă formată din 7 medici. Un număr mult prea mici de cadre medicale pentru a se ocupa și de consultații și de eliberarea rețetelor medicale. Peste cei 30.000 de bolnavi aflați în evidența secției, alți 15.000 de pacienți au fost depistați cu această afecțiune atunci când au ajuns în spital cu alte probleme medicale. Despre aceștia, medicii susțin că nu au mai ajuns niciodată pe la cabinetele medicale pentru a primi tratament. Pentru a conștientiza populația cu privire la riscurile la care se expune dacă nu se tratează de diabet, specialiștii constănțeni au decis să demareze o amplă campanie.„Începând cu data de 4 iulie, vom demara o amplă campanie de conștientizare a riscurilor diabetului netratat. În afară de mesajele către pacienți, vrem să realizăm o serie de consultații la care să facem testări ale glicemiei și hemoglobinei”, a completat medicul.Pe lista bolnavilor înscriși la diabet se află și foarte mulți copii. De aceea, pe lângă cadrele medicale din cadrul secției, implicați în activitatea de monitorizare sunt și medici pediatri. „Sunt extrem de mulți copii, iar pentru aceștia trebuie să fie implicați în investigațiile care se impun și cadrele medicale de la pediatrie. Suntem într-o continuă colaborare pentru a putea susține aceste cazuri”, mai spune medicul.