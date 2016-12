Situaţie alarmantă! Mii de constănţeni diagnosticaţi cu diabet nu se tratează

1

pai ce boala ai,

cand un laborator iti da o glicemie si altul o anuleaza, cu cifre ridicol de mici? Ajungi client permanent al medicilor pe analize falsificate? Hai sa fim seriosi... Calibrati toate aparatele de analiza si verificati sistemul... altfel, deveniti neseriosi si nimeni nu va mai crede. Mai ales la cei care nu au probleme cu taieturile (se inchide repede rana), stiind faptul ca un diabetic are probleme cu coagularea sangelui in taieturi accidentale. (Primul semn.) Si o rana -chiar minuscula- se inchide foarte greu... Mai bine ati arata oamenilor care sunt primele semne de boala, ca sa stie si sa mearga la medic pentru analize! (Urinatul noaptea semn de hipertensiune, ranile ce nu se inchid semn de diabet etc.)