Siropul de fructe tratează anemia

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Siropurile de fructe fac adevărate minuni pentru organism. Au efect tonic, echilibrează sistemul imunitar și previn infecțiile respiratorii. Pentru o eficiență sporită specialiștii vă recomandă să utilizați siropurile obținute prin presare la rece, cu un conținut scăzut de zahăr și neprelucrate termic. Iată trei siropuri care pot preveni atât răceala, cât și multe alte afecțiuni. 1. Siropul de vișine. Pe lângă vitaminele C, B, E, sodiu și cantități mici de magneziu, vișinele conțin potasiu, mineral esențial pentru transmiterea impulsurilor nervoase. Siropul de vișine previne bolile neuro-degenerative, dar se mai recomandă și în tratarea afecțiunilor căilor renale și urinare, precum uretrite, nefrite, litiaze renale. Administrat ca atare sau diluat cu apă, scade febra și se poate utiliza în tratamentul gripei și reumatismului, dar are și proprietăți antidepresive, remineralizante și tonifiante. 2. Siropul de fructe de pădure. Acest sirop are proprietăți revigorante, vitaminizante, remineralizante, e un tonic general și este recomandat în stimularea imunității naturale. Este recomandat în stări de convalescență, copiilor în creștere, în stări de anemie, astenicilor, pentru tonifierea și revigorarea generală a organismului. Bogat în vitamina C, siropul de fructe de pădure previne infecțiile gripale și poate fi folosit ca adjuvant în viroze și afecțiuni renale. 3. Siropul de soc. Siropul de flori de soc, bogat în uleiuri esențiale, nitrat de potasiu, zaharuri și vitamina C, are efect diuretic, sudorific și laxativ. Pentru că are proprietăți antiinflamatorii la nivelul bronhiilor, siropul de soc se administrează în tratamentul afecțiunilor respiratorii precum răceală, bronșită, gripă, sinuzită, rinită.