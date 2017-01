Sinuzita acută poate dura opt săptămâni

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sinuzita constă dintr-o reacție inflamatorie a sinusurilor. Infecția sinusurilor poate determina cefalee sau presiune la nivelul ochilor, nasului, regiunea obrajilor. De asemenea, pacienții cu sinuzită pot prezenta tuse, febră, respirație urât mirositoare și congestie nazală cu secreții nazale dense și abundente. Sinuzita poate fi acută (debut brusc) sau cronică (tipul cel mai comun, cu debut insidios). Sinuzita acută durează în general opt săptămâni sau apare de cel mult trei ori pe an, fiecare episod durând maxim 10 zile. Tratamentele sunt în general eficiente împotriva sinuzitei acute. Sinuzita cronică durează mai mult de opt săptămâni sau apare de cel puțin patru ori pe an cu simptome ce durează mai mult de 20 zile. Sinusurile conțin mecanisme de apărare împotriva florei patogene (virusuri și bacterii considerate străine organismului). În cazul apariției unui dezechilibru ce afectează mecanismele normale de apărare de la nivelul sinusurilor, poate permite intrarea bacteriilor care există în mod normal la acest nivel, în interiorul sinusurilor. Odată pătrunse la acest nivel, ele pot agresa celulele înconjurătoare și produc o infecție.