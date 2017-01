Simulare de incendiu la Spitalul Judeţean Constanţa

Simulare de incendiu la Spitalul Județean Constanța

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

ISUJ Constanța a început o serie de controale în cadrul Spitalului Județean Constanța pentru a verifica dacă instruirea din hârtii a personalului medical se potrivește cu realitatea din teren. Iată de ce, săptămâna aceasta, reprezentanții serviciului de pompieri realizează un control tematic de apărare împotriva incendiilor. În cadrul acestui demers, pompierii vor simula un incendiu printr-un exercițiu realizat în cadrul unei secții din spital, ocazie cu care vor descoperi și deficiențele din sistem. „Va avea loc un astfel de exercițiu pentru ca într-o situație reală, tot personalul să știe ce are de făcut. Din păcate există la nivelul spitalului și deficiențe în acest sens. Bazinul din curtea spitalului care ne alimentează cu apă dacă apare vreun incendiu este fisurat. Am făcut mai multe sesizări către Ministerul Sănătății pentru a primi fonduri, însă deocamdată nu am primit nimic. Avem în schimb încheiat un protocol cu RAJA, prin care am dublat alimentarea cu apă de la ei, deci într-un fel suntem acoperiți”, a declarat Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean.