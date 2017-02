Sifilisul, o boală ruşinoasă! Calea de transmitere: sexul neprotejat

Sifilisul, o boală rușinoasă! Calea de transmitere: sexul neprotejat

Sifilisul este o boală infecțioasă care se transmite, în majoritatea cazurilor, pe cale sexuală și care este cauzată de o bacterie numită treponema pallidum. Altfel spus, microbul pătrunde în organism prin zgârieturile pielii sau ale mucoaselor. Desigur, pot exista situații în care sursa de contaminare este alta și asta face referire la personalul care acordă îngrijiri. Acestea sunt provocate de contactele cutanate, de înțepăturile sau de tăieturile accidentale.Nu trebuie omis faptul că boala se poate transmite de la mama gravidă la făt, prin intermediul placentei, lucru care se produce, în general, în cursul celei de a doua jumătăți a perioadei de sarcină.Depistarea bolii se face, de obicei, printrun test serologic, dar bacteriile pot fi văzute și la microscop. Bineînțeles, boala poate fi tratată eficient cu antibiotice, metoda preferată fiind administrarea intra-musculară de penicilină G (administrată intravenos în cazul neurosifilisului) sau ceftriaxonă, iar bolnavilor cu alergie acută la penicilină li se administrează doxiciclină sau azitromicină pe cale orală.Din păcate, a declarat șeful Clinicii Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Gheorghe Nicola, sifilisul este perceput ca o boală rușinoasă și de aceea adresabilitatea la medic este destul de scăzută. Cum spuneam, principala cale de transmitere a bolii este cea sexuală, dar există situații în care bolnavii sunt depistați atunci când se duc să doneze sânge sau, în cazul gravidelor, atunci când merg la ginecolog. La acest moment, în evidența Clinicii de Dermato- Venerice figurează numai 50 de persoane.„Bolnavii sunt ținuți în evidențele noastre timp de doi ani. În primul an, acestora li se recoltează o serie de analize serologice, din trei în trei luni, iar în al doilea an, acestea se recoltează numai o dată la jumătate de an. Din totalul pacienților diagnosticați cu sifilis, majoritatea sunt femei. Cele mai multe persoane infectate sunt cele fără ocupație, cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani”, a explicat dr. Nicola.Sifilisul poate simula orice boalăDesigur, cadrele medicale s-au confruntat în 2016 și cu un tânăr licean bolnav de sifilis, iar - mai grav -, în urmă cu mai mult timp, a existat un copil în vârstă de doar 10 ani infectat de o prostituată din Med-gidia.Specialistul susține că sifilisul are o simptomatologie magna simulans, adică poate simula orice boală. Mai mult decât atât, boala se poate lua cu ocazia unui contact sexual neprotejat și chiar protejat.„Boala debutează după aproximativ 21 de zile de la contactul sexual infectant, printr-o mică eroziune nedureroasă, nepruriginoasă, care se epitelizează chiar în lipsa oricărui tratament, după circa zece zile. Bolnavii își dau seama de sifilis, dar le este teamă și rușine să spună cuiva ce au și, desigur, le este rușine să se adreseze medicului de familie și cu atât mai puțin specialistului. Din această cauză, boala rămâne în organism, nu se vindecă de la sine, eroziunea se epitelizează, boala intră în „sânge” și răbufnește după o perioadă de trei săptămâni. De data aceasta, însă, aceasta reapare printr-o erupție mult mai puternică, dar neînsoțită de durere sau prurit”, a precizat medicul.El este de părere că tocmai această lipsă a durerii și absența pruritului reduc adresabilitatea la medic. Ca urmare, bolnavul consideră că nu trebuie să meargă la control, din moment ce nu are dureri, doar că boala lucrează în organism și poate duce la diverse complicații.