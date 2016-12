Sfaturi simple pentru a nu ajunge din concediu la spital

Mult așteptatul moment al anului a sosit. Ne-am planificat concediul de vară încă din primăvară și acum așteptăm cu nerăbdare să ne bucurăm de câteva săptămâni de relaxare, la munte sau la mare. Medicii ne sfătuiesc, însă, să nu ne neglijăm sănătatea și să nu facem excese alimentare. În caz contrar, riscăm să ne petrecem ultimele zile din vacanță, pe patul de spital.Câți dintre noi nu ne-am plâns, măcar o dată, că ne-am întors din concediul de odihnă cu kilograme în plus sau chiar mai obosiți decât înainte de vacanță? Cea mai simplă explicație ar fi trecerea bruscă de la un stil de viață normal, cu o alimentație cât de cât naturală, la un regim dezechilibrat. Odată aflați în vacanță, de cele mai multe ori nu mai ținem cont de restricțiile alimentare și mâncăm pe unde apucăm. În plus, cei care aleg ofertele all-inclusive au tendința de a consuma mult mai mult decât au nevoie pentru a se sătura.Ce mâncare trebuie ocolită la restaurantDr. Mihaela Bilic, medic nutriționist și autoarea cărții „Sănătatea are gust”, spune că mâncatul în oraș nu ar trebui să ne pună să-nătatea în pericol, atât timp cât dăm dovadă de luciditate și responsabilitate.„Este imposibil ca în meniul unui restaurant să nu găsiți produse care să respecte principiile unei alimentații sănătoase. Cu puțină atenție, vă puteți satisface plăcerile culinare fără să ofensați bucătarul sau nutriționistul care stă de pază în conștiința voastră”, susține dr. Bilic.Medicul ne recomandă să încercăm să evităm garniturile „grele” care însoțesc anumite preparate.„Chiar dacă pe meniu carnea are cartofii prăjiți incluși în preț, comandați legume la grătar în locul lor și plătiți diferența. Cu toate acestea, ar trebui să vă feriți și de legumele al căror mod de preparare cuprinde unul dintre cuvintele: unt, gratinat, prăjit, pané, sos. De multe ori, cantitatea de grăsime pe care o conțin anulează calitățile nutriționale ale acestora”, explică nutriționistul.Dr. Bilic mai spune că ar trebui ocolite șnițelele, pané-urile și prăjelile, pastele, supele cremă, sosurile, maioneza și desertu-rile.„Pastele pot conține cantități mari de ulei, supele cremă pot avea multă făină, unt și smântână. Limitați-vă la ciorbe sau supe clasice. În final, în loc de desert, terminați masa cu o cafea sau un ceai verde”, afirmă medicul.Recomandări pentru sănătate în concediul la mareCu toate că ofertele all-inclusive sunt foarte atractive pentru orice buzunar, dr. Bilic ne îndeamnă să încercăm să ocolim astfel de concedii, deoarece simplul fapt că totul este gratis și din abundență ne va determina să mâncăm cu mult peste nevoile noastre. Dacă ne hotărâm totuși să plecăm în-tr-o vacanță all-inclusive, nutriționistul spune să mâncăm cât mai multe legume și să evităm salatele cu sos sau orez, brânzeturile și mezelurile grase, pastele, pizza, dulciurile, zahărul și excesul de fructe.Mihaela Bilic le mai recomandă turiștilor să renunțe la masa de prânz și să o înlocuiască cu un sandviș, o salată sau câteva fructe proaspete, să nu consume alcool în exces, mai ales pe timpul zilei, să reducă consumul de produse făinoase și pâine.„Profitați de peștele proaspăt și de legumele de sezon și înlocuiți sucurile de fructe concentrate în zahăr cu ceai rece sau café-frappé. Înghețata o puteți consuma zilnic, varianta la cornet, fără topping-uri, fiind cea mai sigură din punct de vedere al siluetei”, afirmă medicul nutriționist.Dr. Bilic ne mai sfătuiește să nu mâncăm mai mult de un kilogram de fructe pe zi și să le evităm seara, dacă vrem să nu ne îngrășăm.Nu întrerupeți tratamentul medicamentos în vacanțăExcesele alimentare și ignorarea sfaturilor medicilor îi trimite, week-end de week-end, pe turiști în urgența spitalelor constănțene. Odată ajunși pe plajă, aceștia nu mai țin cont de sănătatea lor, stau în soarele arzător, consumă alcool în exces, întrerup medicația și mănâncă prost. Din acest motiv, hipertensivii, diabeticii și alți bolnavi cronici riscă să sufere complicații, de la tensiune ridicată, până la accidente vasculare cerebrale.„În ultima perioadă, a crescut numărul AVC-urilor. Oamenilor le crește tensiunea arterială, iar fluiditatea sângelui scade sau crește. Totodată, diabeticii aflați în vacanță nu mai țin regim alimentar și mănâncă pe unde apucă, iar glicemia variază. Diabetul este un important factor de risc pentru circulația cerebrală. O altă cauză a accidentelor vasculare ar fi și oboseala excesivă, deoarece unii turiști vor să profite cât mai mult de vacanță și ajung să doarmă doar 2 - 3 ore pe noapte, în loc de 7 - 8 ore, cât ar fi normal”, a declarat dr. Anca Hâncu, șeful secției de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.Persoanele cu probleme medicale, care se află în vacanță, sunt sfătuite de medicul neurolog să se hidrateze în fiecare zi cu minim 2,5 litri de lichide, să continue să își ia medicamentele și să țină cont de regimul alimen-tar, în funcție de bolile de care suferă.„Medicația nu trebuie întreruptă sub nicio formă, iar alimentația trebuie să fie rațională. Hipertensivii trebuie să mănânce în continuare fără sare, diabeticii să consume puține glucide și cei cu colesterolul crescut să își mențină regimul hipolipidic”, a adăugat medicul.