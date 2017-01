Sfaturi pentru a masca semnele îmbătrânirii

Unele părți ale feței sau corpului încep să dea semne de îmbătrânire înaintea altora. De aceea, sunt câteva zone care au nevoie de o îngrijire specială. Dermatologii americani sunt de părere că zona din jurul buzelor se ridează mai repede, mai ales dacă fumați. Cel mai bun sfat din partea medicilor ar fi să renunțați la acest viciu. De asemenea, dermatologii spun că în fiecare zi este important să folosiți o cremă de față cu factor de protecție solară 15 sau chiar mai mare. Este important să folosiți creme speciale pentru zona buzelor, care să aducă un plus de hidratare pentru a atenua ridurile. Zona din jurul ochilor este și ea afectată de înaintarea în vârstă, deoarece pielea este foarte subțire și își pierde mai repede elasticitatea. Pentru a atenua aspectul pliurilor de sub ochi, este bine să folosiți o cremă specială și dimineața și seara. Numai că, avertizează specialiștii americani, crema nu va face ca ridurile să dispară, dar va da un alt aspect. Medicii mai spun că este bine să purtați ochelari de soare pentru a evita să strângeți ochii când nu puteți vedea bine din cauza luminii puternice de afară. O altă zonă cu piele sensibilă este mâna. Mâinile sunt primele care îți trădează vârsta. Medicii spun că este bine să va faceți un obicei din a folosi cremele speciale pentru mâini, care să aibă și factori de protecție. O cremă cu antioxidanți, cum ar fi vitamina E, vă ajută la absorbția unor factori dăunători pielii, cum ar fi radicalii liberi, susțin experții în frumusețe. De asemenea, săptămânal, ar trebui să va „curățați" mâinile cu un produs exfoliant pentru a deveni mai netede. O atenție deosebită trebuie acordată și pielii de pe gât. Si aici trebuie aplicată aceeași cremă antirid folosită pentru față. Medicii spun că pielea gâtului poate fi mai sensibilă și de aceea ar trebui evitate produsele care produc iritații.