Sfaturi de la specialiştii OCH: Ce este reabilitarea medicală şi pe cine ajută

Sfaturi de la specialiștii OCH: Ce este reabilitarea medicală și pe cine ajută

Importanța reabilitării medicale este covârșitoare. Libertatea de mișcare este una dintre cele mai importante lucruri din viața noastră, iar recuperarea medicală are un rol deosebit în obținerea independenței fizice a per-soanelor cu deficiențe fizice temporare sau permanente, rezultate în urma leziunilor traumatice sau bolilor.Un pacient operat poate să își recupereze stilul de viață (să se plimbe, să muncească) mult mai rapid dacă urmează proceduri de recuperare - reabilitare medicală sub suprave-gherea medicului specialist.„O afecțiune musculo-scheletală este caracterizată prin durere și pierderea funcționalității, ceea ce limitează activitățile persoanei restricționând în consecință și integrarea ei în societate. Laboratorul de reabilitare medicală, din cadrul „Ovidius Clinical Hospital” oferă în acest sens opțiuni de tratament și echipamente specializate alături de un plan de recuperare personalizat realizat pentru fiecare pacient în parte de către medicii specialiști. Pacienții noștri au astfel parte de un tratament complet, de la diagnosticare până la vindecare”, a spus dr. Oana Apostoiu, medic specialist recuperare și rea-bilitare medicală la OCH.Programul de recuperare medicală inițiat de către medic grăbește vinde-carea, iar managementul durerii în timpul reabilitării este considerat deosebit de important. Acest lucru va permite pacientului să înceapă să miște segmentele lezate cât mai repede.„Genunchiul, de exemplu, prin poziția sa intermediară la nivelul membrului inferior și fiind implicat în asigurarea mersului și ortostatismului, cât și slaba acoperire de țesuturi moi, devine deosebit de predispus și vulnerabil traumatismelor directe cât și indirecte. Patologia traumatică de la nivelul genunchiului este frecvent întâlnită iar în cele mai multe cazuri doar cu ajutorul recuperării medicale acesta ajunge să își poată relua funcțiile. Hidroki-netoterapia este absolut necesară în majoritatea cazurilor, astfel mobilizarea în apă este mai puțin dureroasă datorită relaxării musculare care se produce sub influența apei calde și pierderii greutății corpului. Este de subliniat importanța psihică a mișcării pasive. Pentru marea majoritate a pacienților noștri, exercițiile de hidrokinetoterapie pe care le fac în bazinul din spital sunt o adevărată plăcere”, a mai adăugat dr. Oana Apostoiu.La „Ovidius Clinical Hospital”, ba-zinul reprezintă un punct foarte important, unde, sub îndrumarea atentă a kinetoterapeutului mișcările sunt corect executate. Tot aici, pacienții beneficiază de dușul subacval ca formă de hidroterapie, unde sunt obținute efecte asemănătoare ale masajului clasic, acesta având și rol sedativ și vasomotor, atenuând astfel durerile și îmbunătățind circulația sângelui în corp.Pacienții mai pot face aici aquabi-king, cu bicicleta staționară specială subacvală, și aquajogging pe banda de mers în apă cu rol în reeducarea mersului. O altă atracție a bazinului este un sector special, dotat cu sistem de contra curent care permite înot pe distanță nelimitată sau mișcări cu rezistență mărită. Toate aceste mișcări sunt filmate de camere video cu proiectare simultană pe un ecran TV, putând fi vizualizate de către pacient și kine-toterapeut în timp real.„Ovidius Clinical Hospital”, se află, începând de la data de 1 iulie, în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și oferă servicii medicale pacienților asigurați în baza biletului de trimitere și a dovezii de asigurat.