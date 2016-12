Sfatul specialistului MEDSTAR 2000. Aveţi kilograme în plus? Iată ce tipuri de cancer riscaţi să faceţi!

Sfatul specialistului MEDSTAR 2000. Aveți kilograme în plus? Iată ce tipuri de cancer riscați să faceți!

Persoanele cu kilograme în plus sunt mai predispuse la cancer? Specialiștii susțin că da! Totodată, obezitatea îngreunează tratamentul împotriva neoplasmelor și reduce șansele de supraviețuire. „Obezitatea reprezintă o problemă din ce în ce mai răspândită în rândul populației, în primul rând din cauza unui regim de viață nesănătos, dar și din cauza unor dezechilibre hormonale.Obezitatea este asociată cu un risc crescut de apariție a infarctului miocardic, a hipertensiunii arteriale, a accidentului vascular cerebral, a diabetului. Mai puțin cunoscută în rândul populației este corelația dintre obezitate și cancer. Obezitatea poate fi responsabilă de apariția cancerului de esofag, sân, uter, colon, rinichi, pancreas, tiroidă. Este posibilă asocierea și cu alte tipuri de cancer.Raportul medicilor arată că 49% din cazurile de cancer endometrial sunt cauzate de grăsimea în exces, la fel și 35% din cazurile de cancer esofagian, 24% din cancerele de rinichi etc.”, a explicat dr. Elena Petrovici, medic specialist medicină internă și rezident gastroenterologie, din cadrul Centrului Medical MEDSTAR 2000.Mecanismele prin care obezitatea ar putea determina apariția cancerului sunt: producția excesivă de estrogen, de către țesutul gras, insulina aflată în exces în sânge, celulele adipoase care produc hormoni responsabili de apariția tumorilor. „Pe lângă faptul că obezitatea crește riscul apariției cancerului, aceasta mai are și un efect negativ asupra șanselor de supraviețuire, îngreunând tratamentul pacienților”, a adăugat specialistul.Acesta este un motiv în plus pentru a supraveghea îndeaproape greutatea corporală, de a avea o dietă echilibrată și de a face sport. Iar când cele două metode combinate nu dau rezultate, se poate interveni chirurgical prin gastrectomie longitudinală laparo-scopică. Mai multe informații se pot obține de la specialiștii Centrului Medical MEDSTAR 2000, numerele de telefon 0241/638.251, 072MEDSTAR sau 0341/174.600.