Sfatul medicului. Ce trebuie să ştiţi despre biletul de trimitere

Sfatul medicului. Ce trebuie să știți despre biletul de trimitere

Ce mențiuni trebuie să scrie medicul de familie pe biletul de trimitere, în cazul bolilor pneumologice?La câte rețete compensate au dreptul, lunar, pacienții? La aceste întrebări a răspuns dr. Vera Eniko Pall, medic primar pneumologie în cadrul Cabinetului Verasante, din municipiul Constanța.„Prezentarea la medicul specialist pentru o boală acută (pneumonie, bronșită acută etc.) sau suspiciune de boală cronică se face în baza biletului de trimitere pentru boală acută de la medicul de familie sau de la altă specialitate. În această situație, pacientul poate primi de la specialist: rețetă compensată, trimitere pentru alte investigații, dacă e cazul, și scrisoare medicală valabilă pentru medicul de familie. Dacă prezentarea la specialist se face fără biletul de trimitere, pacientul primește în urma consultației de specialitate o rețetă simplă și recomandări care nu pot fi aplicate de către medicul de familie”, a afirmat dr. Vera Eniko Pall.Pacienții cu boli cronice cunoscute, precum astm sau bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC), trebuie să se prezinte la medicul specialist cu bilet de trimitere, în care medicul de familie a bifat căsuța „boală cronică” sau „management de caz”, doar atunci când consultația este pentru evaluarea periodică. Adică la una - trei - șase sau 12 luni, la aprecierea medicului de familie.„În urma consultului de specialitate, pacientul va primi o scrisoare medicală în care se precizează schema de tratament și durata acestuia. Mulți pacienți solicită o scrisoare medicală valabilă cât mai mult timp, dar boala, deși cronică, poate evolua și tratamentul prescris să nu mai fie eficient în timp. Comoditatea nu are loc în privința sănătății. De exemplu, pacientul cu boală cronică poate avea și acutizări: o bronșită cronică se poate acutiza, BPOC-ul se poate exacerba, astmaticul poate avea o criză de lipsă de aer. De asemenea, un pacient astmatic sau bronșitic poate avea o pneumonie sau o infecție de căi aeriene superioare. În aceste cazuri, în care intervine un episod de acutizare a bolii cronice sau o altă afecțiune respiratorie acută, orice pacient cronic poate beneficia de o trimitere de la medicul de familie pentru «boală cronică» sau «acutizarea bolii cronice», ori de câte ori are nevoie”, a adăugat medicul specialist.Cât privește prescrierea medicamentelor compensate, dr. Vera Pall a explicat: „Pacientul cronic trebuie să știe că are dreptul la o singură rețetă pentru bolile cronice, pe lună. Această rețetă trebuie eliberată de medicul de familie în baza scrisorilor medicale, de la medicii specialiști la care s-a prezentat pacientul.Vă dau un exemplu concret: pacient cu cardiopatie ischemică și BPOC merge la medicul de familie pentru rețeta lunară. Medicul de familie îi scrie medicația pentru inimă și constată că nu are scrisoare medicală recentă pentru BPOC. Nu-i scrie pe rețetă și medicația pentru BPOC și îi dă pacientului trimitere către pneumolog, unde îi va fi eliberată scrisoare medicală. Dar, atenție! În luna respectivă, medicul nu-i poate elibera rețetă, deoarece poate fi eliberată o singură rețetă pentru boală cronică, ce a fost eliberată deja pentru cardiopatie ischemică. Practic, pacientul rămâne fără tratament pentru BPOC în luna respectivă. Soluția este ca pacientul să fie trimis pentru scrisoare medicală înainte de eliberarea rețetei pentru boli cronice în luna respectivă”, a subliniat medicul.