Sexul pasional duce la naşteri premature

Sexul pasional duce la nașteri premature

O sarcină normală are o durată de aproximativ 40 de săptămâni. Însă, dacă nașterea survine cu mai mult de trei săptămâni înainte de termen, este prematură, iar sănătatea și viața nou-născutului pot fi în pericol. Potrivit specialiștilor, un bebeluș născut prematur are un risc crescut de a dezvolta probleme de respirație și sângerări la nivelul ventriculelor creierului. De aceea, este important ca medicul să intervină din vreme, fie pentru a întârzia nașterea, fie pentru ajutoarea bebelușului. Pentru a ști când să ceară ajutorul specialiștilor, mămica trebuie să recunoască simptomele care prevestesc o naștere prematură. Simptome ce trebuie să alarmeze Astfel, cu o lună sau două înainte de termenul nașterii, orice femeie trebuie să solicite sprijinul medicului, dacă resimte următoarele neplăceri: contracții multiple (mai mult de opt contracții pe oră), dureri de spate difuze și constante, diaree, sângerări vaginale, scurgeri vaginale apoase (sau, așa cum se spune, ruperea apei). Factorii care pot duce la o naștere prematură sunt dintre cei mai diverși. Pe de o parte, sunt expuse riscului femeile care au mai avut astfel de experiențe, care au sarcini gemelare sau care au rămas însărcinate la mai puțin de șase luni de sarcina anterioară. Totodată, printre factorii care pot duce la sarcina prematură sunt fumatul, hipertensiunea arterială (inclusiv cea indusă de sarcină), hepatita, astmul bronșic, infecțiile urinare, vaginozele. Specialiștii susțin că nașterea prematură poate fi provocată și de un contact sexual dur, petrecut în ultimele luni de sarcină. De aceea, atrag atenția medicii, este bine ca în ultimele luni să fie evitate contactele sexuale. Vârsta este un alt factor care influențează durata sarcinii. Riscă să aducă pe lume un copil, înainte de termen, tinerele cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani și femeile cu vârste peste 40 de ani. Bebelușii au nevoie de îngrijire specială Numărul copilașilor veniți pe lume înainte de termen este în creștere, au arătat medicii de specialitate, aceasta fiind tendința în ultimii ani. Micuții au, în general, dificultăți de respirație, sângerări la nivelul creierului, acumulări de lichid în creier sau întârzieri în dezvoltare. Unii se pot naște cu paralizie cerebrală, tulburări ale vederii, auzului sau gastrointestinale, pentru că organele lor nu au avut timp suficient în uter pentru a se dezvolta. Numărul copiilor născuți prematur care mor în primul an de viață este ridicat, au arătat medicii. Îngrijirea unui astfel de bebeluș este specială, căci este mai sensibil și predispus să se îmbolnăvească mai repede. De aceea, este important ca sănătatea nou-născutului se fie evaluată periodic de medic.