Sexul neprotejat şi etnobotanicele, cale sigură către SIDA

Sexul neprotejat și etnobotanicele, cale sigură către SIDA

Comisia Națională de luptă Anti-SIDA vine cu un raport îngrijorător: 51% dintre persoanele infectate cu virusul HIV au contactat boala prin raporturi sexuale neprotejate. Media este raportată la primele nouă luni ale acestui an și arată că, dintre noii diagnosticați, 45% au vârste cuprinse între 20 și 29 de ani.Ziua Mondială de luptă Anti-SIDA a reunit la Constanța specialiști care luptă în fiecare zi cu această boală.Cu această ocazie, Centrul Regional HIV-SIDA Constanța a organizat evenimentul „Cântă pentru viață”, unde tinerii constănțeni au putut participa la un program de informare și conștientizare a prevenirii și testării HIV și la un eveniment muzical de karaoke, dar și la inițiativa elevilor din mai multe licee constănțene de a realiza o fundă umană cu simbolul luptei anti-HIV.Coordonatorul Centrului Regional HIV Constanța, prof. dr. Sorin Rugină, a susținut și o conferință de presă pe tema transmiterii HIV.„În continuare, calea cea mai frecventă de transmitere HIV este contactul sexual neprotejat. Toți tinerii, nu doar constănțenii, trebuie să înțeleagă cât este de important să se testeze HIV, pentru a nu afecta și pe alții, că utilizarea corectă a prezervativului pentru fiecare contact sexual este esențială. Tocmai de aceea, am ales să marcăm Ziua Mondială a HIV-SIDA printr-un eveniment karaoke adresat tinerilor, cu două mesaje esențiale: Testați-vă! Protejați-vă!”, a declarat dr. Sorin Rugină.Prezent la eveniment, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, a vorbit despre accesul la tratament al pacienților bolnavi și despre faptul că bolnavii nu trebuie să renunțe sub nicio formă la tratament: „Se împlinesc zece ani de când toți pacienții au acces gratuit la tratament prin intermediul programului național HIV-SIDA. Este un program care a progresat foarte mult, care are în vedere activitățile de prevenire, testare și îngrijire medicală a acestor pacienți”.Ambii parteneri medicali au vorbit despre progresele care au avut loc în timp vizavi de diagnosticarea pacienților și tratarea acestora, care a avut loc în condiții optime în centrele regionale din toată țara. Din păcate însă, lupta este departe de a se fi sfârșit.„Deși s-au făcut progrese, în sensul că am reușit să diagnosticăm din ce în ce mai mulți bolnavi și să îi băgăm imediat sub tratament, ne șochează că numărul de noi îmbolnăviri este egal cu cazurile în care pacienții mor”, a explicat prof. dr. Streinu-Cercel.Nouă centre regionale în țarăLa nivelul țării, au fost înființate nouă centre regionale în care pacienții sunt monitorizați și tratați în permanență. Unul dintre aceste centre se află la Constanța, în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase, unde sunt înregistrați o mie de pacienți, dintre care 840 sunt sub tratament. Dintre aceștia, 42 au vârste cuprinse între 0 și 14 ani, 13 au între 15 și 19 ani, iar restul de 929 sunt peste 20 de ani.Centrul regional din Constanța are arondat și orașul Tulcea. Vestea bună este că rata de transmitere la nivelul țării a scăzut în ultimii ani de la 40% la 3%.Etnobotanicele, o a doua cale de transmitereSpecialiștii susțin că a doua cale de transmitere după contactul sexual neprotejat este reprezentată de etnobotanice, pe care din ce în ce mai mulți tineri le consumă și le administrează intravenos.„Etnobotanicele au devenit o a doua cale de transmitere și o adevărată problemă socială. Transmiterea prin injectarea intravenoasă este un fenomen greu de stăpânit, având în vedere că acest tip de droguri creează dependență rapid. Consumatorii își fac și 14 administrări pe zi, pentru că efectul durează maxim o oră, comparativ cu alte droguri. De aceea, aceștia utilizează seringile de la unii la alții și astfel se transmite boala”, a completat dr. Streinu-Cercel.Din acest motiv, Centrul regional Constanța a încheiat și o colaborare cu Centrul Antidrog Constanța, pentru a colabora pe prevenția consumului de droguri. Mai grav este că dintre consumatorii de etnobotanice, 150 de pacienți s-au îmbolnăvit și de hepatita C.România, prima țară care a folosit tratamente antiretroviraleRomânia a fost țara care a utilizat prima medicamente antiretrovirale în tratamentul HIV.„Am fost primii care am utilizat acest tip de medicamente care au îmbunătățit calitatea vieții pacienților. Sunt foarte eficiente, fapt pentru care le amintim în permanență pacienților că, dacă respectă tratamentul zilnic, nu se vor confrunta cu alte complicații și li se va prelungi durata de viață”, a explicat prof. dr. Sorin Rugină.