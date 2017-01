Sexul din dragoste, mai benefic decât cel cu o prostituată

Ştire online publicată Vineri, 27 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii de știință au concluzionat că sexul din dragoste este cu mult mai util decât cel obișnuit, făcut doar pentru satisfacerea instinctelor. Astfel, după cum subliniază specialiștii de la Universitatea din Ohio, un act sexual cu partenerul iubit este mult mai benefic decât sexul, de exemplu, cu o prostituată. După mai multe experimente, oamenii de știință au constatat că apropierea intimă dintre partenerii care se iubesc duce la o reducere semnificativă a colesterolului din sânge. În timpul sexului, între iubiți se elimină dopamină, ce duce la curățarea organismului de colesterol, notează sanatatea.com. În plus, dopamina are un efect pozitiv asupra psihicului uman, având un rol de tranchilizant. Și invers, actul sexual ca o satisfacție a instinctului duce la producerea de către organism a vasopresinei și oxitocinei, care contribuie la o mai bună absorbție a grăsimilor. În același timp, după cum menționează medicii, orice tip de sex are o acțiune benefică asupra organismului uman, fiind în același timp un bun mijloc contra insomniei, depresiei și accidentului vascular cerebral.