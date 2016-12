Serviciile medicale, revizuite de ministerul Sănătăţii

Serviciile medicale, revizuite de ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății are nevoie de mai mulți bani pentru asigurarea spitalelor, a medicamentelor și pentru programul de securitate transfuzională. Din acest motiv, Ministrul Sănătății, Ladislau Ritli, a anunțat, ieri, că a solicitat 1,2 miliarde lei pentru rectificarea bugetară. „Este un efort enorm din partea Guvernului, noi am solicitat mai mult, dar probabil vom primi această sumă”, a explicat Ritli. Ministrul Sănătății a menționat că acești bani vor ajunge pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului și primele 15 zile din luna ianuarie. În plus, medicamentele foarte scumpe, cum sunt și cele pentru terapia oncologică, vor fi recomandate numai în situațiile în care le sunt indicate anumitor pacienți. De asemenea, pachetul minim al serviciilor medicale pentru cei care plătesc asigurări de sănătate va fi revizuit până la jumătatea lunii decembrie. Astfel, tratamentele și investigațiile foarte scumpe vor fi riguros limitate. Ministerul Sănătății își dorește să nu se mai permită efectuarea de investigații costisitoare fără ca pacientul să aibă nevoie cu adevărat de acestea. Analizele și tratamentele se vor face doar la indicația precisă a medicului, în funcție de caz. Ministrul Sănătății este de părere că și asigurările private de sănătate trebuie reglementate, deoarece, spre deosebire de asigurările sociale de sănătate, aici se plătește în funcție de risc și de aceea se impune o reglementare care să asigure accesibilitatea întregii populații.