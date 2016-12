Servicii medicale de top la preţurile de acum doi ani

La Euromaterna

Servicii medicale de top la prețurile de acum doi ani

Euromaterna, singurul spital privat din Dobrogea care îngrijește nou-născuții prematur, a pornit din inițiativa unei echipe medicale care a înțeles importanța calității actului medical, atât în nașterea unei noi vieți, cât și în evenimentele medicale curente din viața unei femei. Tocmai de aceea, proiectul inițiat acum trei ani și jumătate s-a dezvoltat și perfecționat continuu, ținând cont de nevoile medicale și de așteptările comunității.Un act medical de calitate este la îndemâna femeilor și cuplurilor din Constanța, dar și din întreaga țară, în cadrul Spitalului Euromaterna. Pen-tru a veni în întâmpinarea pacientelor care își doresc să treacă prin experiența nașterii alături de echipa de aici, a fost pus la punct un sistem de plată eșalonată pentru viitoarele mămici, fără implicarea vreunei instituții financiar-bancare. În acest scop, se încheie un contract direct cu spitalul.De asemenea, prețurile au rămas neschimbate de doi ani, tot din dorința de a veni în sprijinul pacienților.„Pe parcursul celor trei ani și jumătate de la înființare, am fost constanți în ceea ce ne-am propus vizavi de calitatea actului medical și nu ne-am abătut de la ținta noastră de a da siguranță vieții; în același timp, am fost consecvenți și față de pacienții noștri, păstrând echilibrul financiar al tarifelor practicate. Acestea sunt neschimbate de doi ani încoace, în condițiile în care am investit încontinuu în tot ceea ce implică activitatea medicală, ținând pasul cu evoluția medicinei de specialitate”, ne-a declarat dr. Ioan Rușa, președintele Consiliului de Administrație al Euromaterna.Plata eșalonată inclusiv pentru intervenții chirurgicale ampleEste important de menționat și faptul că în Euromaterna există serviciu de gardă non stop obstetrică - ginecologie și neonatologie. Practic, spitalul poate rezolva la orice oră diverse situații medicale, acoperind întregul spectru de la intervenții / controale de rutină până la intervenții chirurgicale de amploare. Sistemul de plată eșalonată este disponibil inclusiv pentru astfel de intervenții.Totodată, în Euromaterna funcționează primul Centru de Fertilizare in vitro din sud - estul României, existând un departament destinat problemelor de infertilitate, medici și biologi ce activează exclusiv în acest domeniu; spitalul pune la dispoziția pacienților atât specialiștii, cât și aparatura și dăruirea necesare pentru a depăși aceste situații. Există o colaborare îndelungată în acest domeniu cu echipa condusă de prof. univ. dr. Raphael Ron-El, șeful departamentului de Infertilitate și FIV, „Assaf Harofeh” Medical Center, din cadrul Universității de Medicină din Tel Aviv, a cărui experiență și expertiză medicală contribuie nemijlocit la succesul programelor.