Semne care prevestesc un accident vascular cerebral

Accidentele vasculare reprezintă o afecțiune a sistemului nervos central, care se împarte în două categorii mari: accidente vasculare cerebrale ischemice și accidente vasculare cerebrale hemoragice.Cele din prima categorie, care de altfel sunt și cel mai des întâlnite, se datorează unei ocluzii a unui vas cerebral (se înfundă un vas cu un cheag). În cazul accidentelor hemoragice, declară dr. Cristina Laza, etiologiile sunt diferite. În acest caz, se rupe un vas, sângele extravazează, adică ajunge în structura creierului. Factorii de risc sunt hipertensiunea arterială necontrolată, consumul exagerat de băuturi alcoolice, iar la pacienții vârstnici, se poate modifica structura vasului și astfel, pentru ei, totul devine mai riscant. Desigur, mai există și alte cauze, care duc la apariția acci-dentelor vasculare, cele enumerate sunt doar o parte dintre ele.„Există două tipuri de afectare. Creierul are două surse de irigații. Cum ne dăm seama de un accident cerebral vascular? Pacientul are fața asimetrică, prezintă deja deficit motor, nu își mai poate mișca cum trebuie membrul superior sau membrul inferior sau ambele membre de pe aceeași parte. Desigur, el poate prezenta parestezii pe jumătate de corp, amorțeli, furnicături și tulburări de limbaj. Este posibil ca persoana suferindă să nu mai poată vorbi deloc ori să vorbească stricat, să aibă o pronunție deficitară a cuvintelor”, a subliniat dr. Laza.Uneori, există posibilitatea ca bolnavii care au amețeli severe ce nu răspund la tratamentele uzuale să prezinte și alte semne neurologice care se depistează la consult, cum ar fi tulburarea de mișcare a ochilor, tulburări de deglutiție (nu pot înghiți alimente solide sau lichide), tulburări de auz.Prevenția vă poate salva viața!Când se confruntă cu simptome neurologice importante, cum sunt asimetria facială, dificultate în a-și mișca sau coordona membrele de o parte a corpului, tulburări de limbaj, constănțenii sunt sfătuiți să nu amâne prezentarea la medic încercând să se trateze cu unguente, frecții sau alte leacuri, în speranța că aceste probleme se vor rezolva în timp.Deficitul motor se poate manifesta de la început ca deficit plegic (imposibilitatea de a mișca o parte a corpului) sau poate fi mai puțin accentuat, dar se poate agrava progresiv, chiar în pofida tuturor eforturilor terapeutice. Din păcate, pacienții care suferă un accident vascular cerebral sever au un prognostic rezervat și asta nu doar în țara noastră. Peste tot în lume, accidentele vasculare cerebrale sunt una dintre principalele cauze de mortalitate și invaliditate.Tocmai de aceea, oamenii sunt sfătuiți să apeleze cu încredere la programele de prevenție primară și secundară.„Orice pacient cu hipertensiune arterială, diabet zaharat, colesterol crescut sau care are peste 65 de ani trebuie să își facă periodic controale medicale. Pe de altă parte, mai există și prevenția secundară. Astfel, după ce au făcut deja un accident vascular, există riscul ca acesta să se repete, motiv pentru care bolnavii trebuie să își ia tratamentele. Dacă ei ar face prevenție, ar putea evita accidentele vasculare, ce pot fi devastatoare, și nu ne-am mai confrunta atât de frecvent cu bolnavi într-o stare atât de gravă”, a conchis dr. Cristina Laza.