Seminţele de dovleac combat cancerul şi depresia

Semințele de dovleac combat cancerul și depresia

Semintele de dovleac contin triptofan si glutamat, aminoacizi esentiali impotriva stresului, a anxietatii si a depresiei. Ba mai mult, triptofanul, de exemplu, este un aminoacid pe care organismul nostru il transforma in serotonina, modificat apoi in melatonina, hormonul somnului. Asadar, pe langa relaxare, cateva seminte de dovleac cu cateva ore inainte de somn te-ar putea feri de insomnii sau un somn agitat.Studiile au aratat ca semintele de dovleac, extractul din seminte de dovleac si uleiul aferent controleaza eficient nivelul insulinei si protejeaza rinichii celor cu diabet. In plus, 29 de grame de seminte de dovleac contin aproximativ 2 mg de zinc, un mineral foarte important in reglarea insulinei, stimularea imunitatii, diviziunii celulare si a sanatatii ochilor si a pielii.