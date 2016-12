Seminţele de chia şi proprietăţile lor terapeutice

Semințele de chia și proprietățile lor terapeutice

Semintele de chia au inceput sa fie tot mai prezente pe rafturile supermarketurilor, iar nutritionistii le recomanda in dietele de slabire. Daca nu le-ai consumat pana acum, afla ca acestea reduc apetitul, imbogatindu-ti dieta cu o multime de nutrienti. In continuare iti prezentam originea semintelor de chia si capacitatea lor de a te ajuta in procesul de slabire. Combat diabetul, fiind un potential tratament naturist pentru diabetul zaharat de tip II, datorita capacitatii lor de a incetini digestia. Acestea controleaza apetitul, ajutandu-te in procesul de slabire.3.Intrucat contin acizi grasi Omega-3, semintele de chia sprijina sanatatea creierului.4. Doza de calciu din aceste seminte mentine sanatatea orala, pe cea a oaselor si previne osteoporoza, scrie ghiduledesanatate.ro.