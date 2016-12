Sedentarismul înseamnă îmbolnăvire cu bună-ştiinţă

Sedentarismul înseamnă îmbolnăvire cu bună-știință

Cele mai multe afecțiuni ale organismului uman au ca și cauză principală sedentarismul sau lipsa activității fizice. Medicii susțin că oamenii activi din punct de vedere fizic au o stare de sănătate superioară acelora care duc o viață sedentară. Exercițiile fizice cresc metabolismul. Prin efort fizic crește rata de ardere a caloriilor. Arderea caloriilor înseamnă accelerarea metabolismului grăsimilor, adică mobilizarea grăsimilor depuse. Ceea ce poate părea la început doar o schimbare mică în planul de viață (prin introducerea unor exerciții fizice adecvate, regulat) poate da reușite cu adevărat spectaculoase. Exercițiile fizice trebuie să fie adecvate vârstei și activității desfășurate. 30 de minute de plimbare, zilnic, vor arde 55.000 calorii pe an. După un efort fizic extenuant, corpul va continua să ardă 30-50 de calorii pe oră, în următoarele șase ore. „Exercițiile fizice contribuie la scăderea greutății corpului. Pierderea kilogramelor în exces trebuie să se facă progresiv pentru a nu tulbura alte funcții ale organismului. Menținerea greutății în limite normale este garantul absenței obezității și a bolilor generate de aceasta, precum arteriopatii, coronaropatii, hipertensiune arterială, diabet zaharat și multe altele”, precizează dr. Loti Popescu, șeful Biroului pentru Promovarea Sănătății din cadrul Direcției Județene de Sănătate Publică Constanța. Exercițiile fizice scad pofta de mâncare Exercițiile fizice tonifică musculatura și ajută la pierderea surplusului de grăsimi. O musculatură bine antrenată este nu numai estetică, dar este și un real ajutor în mobilizarea corpului. Organismele antrenate fac față bolilor cu mult mai ușor. De asemenea, exercițiile fizice scad pofta de mâncare. „Contrar a ceea ce se crede, efortul fizic nu crește pofta de mâncare pe perioade îndelungate, ci doar imediat după efort. Se recomandă ca, după efort, să se suplimenteze necesarul cu lichide. În plus, exercițiile fizice contribuie la normalizarea tensiunii arteriale și a metabolismului grăsimilor, scăzând trigliceridele și crescând «colesterolul bun»”, arată specialistul. Crește performanța intelectuală Mai mult decât atât, activitatea fizică are beneficii psihologice importante asupra organismului nostru. Crește performanța intelectuală, interactivitatea, încrederea în sine, stabilitatea emoțională, independența, echilibrul, capacitatea de autocontrol. Devenim mai stăpâni pe sine și mai eficienți în muncă. Însă, dacă preferăm să lăsăm exercițiile fizice pentru alții, riscăm să ajungem să facem abuz de alcool, să devenim confuzi, anxioși, depresivi, să dezvoltăm anumite fobii sau comportamente psihotice și nu ne mai putem concentra la activitatea profesională. Întărește imunitatea organismului Dr. Loti Popescu este de părere că binefacerile activității fizice asupra stării de sănătate sunt multiple. La nivelul aparatului respirator crește profunzimea respirațiilor și capacitatea respiratorie și tonifică musculatura toracelui, miocardul (n.r. mușchiul inimii) se contractă mai puternic și pompează o cantitate mai mare de sânge către corp, crește elasticitatea arterelor și favorizează circulația sângelui, irigându-se bine musculatura, scade riscul de osteoporoză, îmbunătățind starea articulațiilor, crește elasticitatea tendoanelor și coordonarea, viteza, flexibilitatea și rezistența musculaturii. Nu în ultimul rând, exercițiul fizic contribuie la întărirea imunității organismului și scade riscul îmbolnăvirilor de cancer de colon și de sân. „Cheia pentru menținerea unei bune stări de sănătate este activitatea fizică practicată regulat, potrivit vârstei și antrenamentului fiecăruia. Sedentarismul echivalează cu îmbolnăvirea cu bună știință”, mai adaugă dr. Loti Popescu.