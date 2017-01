Sedentarismul, cauza greşelilor de la locul de muncă

Sedentarismul, cauza greșelilor de la locul de muncă

Exercițiile fizice practicate în mod constant reduc nivelul de anxietate și stres. Sedentarismul în schimb, atrag atenția medicii, creează terenul favorabil dezvoltării comportamentelor psihotice, apariției tensiunilor și duce la creșterea numărului de greșeli comise la muncă. Activitatea fizică este cel mai bun mijloc de menținere a stării de sănătate. Fie că apelați la mersul pe jos, la jogging sau mersul pe bicicletă, la dans sau înot, medicii vă recomandă să vă faceți timp să vă destindeți prin exerciții fizice cel puțin de trei ori pe săptămână, timp de 30 de minute. Beneficiile vor fi evidente, după cum a arătat dr. Loti Popescu, șefa Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. „Cheia pentru menținerea unei bune stări de sănătate este activitatea fizică practicată regulat, potrivit vârstei și antrenamentului fiecăruia”, ne-a declarat medicul. Urmările se vor face resimțite la nivelul organismului, căci activitatea fizică va contribui la întărirea imunității și scăderea riscului apariției diver-selor afecțiuni, printre care can-cerul de colon și de sân. Efortul fizic vă crește popularitatea Statistic, se estimează că aproximativ 6,5% din populația lumii suferă sau a suferit de anxietate diagnosticată medical. „Intensificarea activității fizice are urmări pozitive asupra psihicului”, a subliniat dr. Loti Popescu, arătând că mișcarea reprezintă o metodă eficientă pentru eliminarea stresului și a anxietății. Oamenii devin din ce în ce mai dependenți de muncă, adorm la ore târzii și se trezesc prea devreme, mănâncă pe fugă și uită să se mai odihnească. În consecință, apare starea permanentă de teamă, neliniște, agitație și nesiguranță, palpitații ale inimii, tremurat sau hipertensiune. O oră de alergare în parc, dimineața, poate ajuta la eliminarea acestor stări. Specialistul a precizat că exercițiile fizice ajută și la creșterea performanței intelectuale, la stabilitate emoțională și independență, ba chiar și la crearea unui echilibru și a capacității de autocontrol. „Popularitatea, memoria, percepția, independența și eficiența în muncă vor avea, de asemenea, de câștigat”, a mai arătat dr. Loti Popescu. Alcoolismul și fobiile apar din lene La polul opus, sedentarismul duce la apariția a numeroase afecțiuni, fiind echivalat de specialist cu „îmbolnăvirea cu bună știință”. „Absența mișcării are efecte negative precum creșterea absenteismului în muncă, abuzul de alcool, apariția stării de confuzie, a fobiilor, a comportamentelor psihotice. Totodată, duce la creșterea numărului greșelilor în muncă”, a afirmat medicul. La ora actuală, dependența de tehnologizare are tendința să înlocuiască, aproape în totalitate, efortul fizic. Din acest motiv, medicii spun că aproape nimeni nu mai circulă pe jos, chiar și când distanțele sunt mici, iar urcarea scărilor, în locul ascensorului, pare greu de conceput. Specialiștii atrag atenția că organismul și psihicul uman au nevoie de mișcare, alimentație corectă și odihnă.