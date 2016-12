Secţie de chirurgie modernă, în Spitalul Judeţean Constanţa

4

CAZ Penal

Medici veniti din Bucuresti in Constanta? De ce? Ca sunt buni? Nu cred. Sunt sleahta lui Constantinescu. Aceeasi golani si nenorociti. Ce concurs s-a dat pt ocuparea acestor posturi? Cum au fost ele scoase? Faceti un demers jurnalistic in sensul asta daca vreti un "articol-bomba". Mergeti in Spital si interesati-va despre concurs. Cum are loc, cum se organizeaza, cati candidati etc. Apoi scrieti un articol. Si dupa articol, noi, restul, vom trece la sesizarea DNA-ului. Care va vedea cum si ce.