Secția Pediatrie a Spitalului Județean va intra în reparații

Medici spagari

Eu n-am dat bani la nastere. M-au lasat sa ma chinui ore intregi. Am intrebat de un calmant si un cadru medical m-a intrebat: "Cand te-ai f... nu te-a durut! Daca vroiai lux trebuia sa mergi in privat." Umilinta si revolta. Asta am simtit intr-un moment pe care l-am visat noua luni ca fiind special.

Adăugat de : Pacienta, 31 ianuarie 2015

La Ginecologie se iau spagi grele pentru o operatie, un chiuretaj sau o nastere. Se falsifica foi de internare si de operatie. Seful de sectie e...