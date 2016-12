Secţia de ortopedie, plină de constănţeni cu fracturi la mâini şi picioare

Secția de ortopedie, plină de constănțeni cu fracturi la mâini și picioare

Potrivit medicilor, doar câteva paturi de pe secția de ortopedie-traumatologie a Spitalului Județean Constanța mai sunt libere și sunt păstrate pentru cazurile care vor interveni în perioada următoare. Restul au fost internați cu fracturi serioase la mâini sau picioare și vor avea nevoie de intervenții chirurgicale.„Deși numărul internărilor pe toată unitatea s-a menținut constant în ultima perioadă, numărul cazurilor de pe secția de ortopedie-traumatologie a crescut cu aproximativ 25%. Desigur că nu toți au fost internați, însă majoritatea vor avea nevoie de operații”, susține dr. Cătălin Grasa, director de cercetare medicală în cadrul Spitalului Județean Constanța.Deși medicii au făcut nenumărate recomandări și apeluri către populație pentru a rămâne în case până se mai potolește vremea rea, unii constănțeni s-au văzut nevoiți să iasă măcar până la farmacie, situație care le-a adus însă numai probleme.„M-am încumetat să merg să îmi cumpăr medicamentele, pentru că nu avea cine să mă ajute și am căzut pe stradă. Am simțit o durere foarte puternică la picior și am avut noroc că m-au văzut câțiva trecători care au sunat la ambulanță. De luni, am fost internată și voi fi operată în curând pentru fractura de șold”, ne-a spus o pacientă de 75 de ani.O alta, de 62 de ani, spune că a căzut în timp ce mergea către piață și și-a rupt mâna: „Am zis că nu e așa rău și am căzut cu tot cu plasele de la piață. Abia m-am ridicat de pe jos și când a început să mi se umfle mâna, am venit la urgență”.Medicii spun că problemele cele mai mari vor începe abia în zilele următoare, asta pentru că oamenii vor ieși din case pentru aprovi-zionare. În acest sens, ei spun că sunt pregătiți să interneze toate cazurile care vor ajunge la spital.„Pe viscol, nu a ieșit foarte multă lume din casă, dar, de acum încolo, ne așteptăm la cât mai multe prezentări pe ortopedie. De aceea, ne-am și pregătit mai multe paturi de rezervă pentru a interna noile cazuri care vor apărea în perioada următoare. Din păcate, cei care au ajuns la spital vor avea nevoie nu doar de operații, ci și de o bună perioadă de recuperare”, a explicat dr. Șerban Alexandru, șeful secției de ortopedie-traumatologie din cadrul Spitalului Județean Con-stanța.