Secţia de cardiologie, plină de constănţeni bolnavi

Secția de cardiologie, plină de constănțeni bolnavi

Secția de cardiologie funcționează la capacitate maximă din cauza faptului că foarte mulți bolnavi care suferă de inimă au ajuns la spital în ultima perioadă. Oscilațiile de temperatură sunt principalul vinovat, spun medicii, din cauza căruia aceștia se resimt.„Am început să mă simt rău de când a dat căldura. Mi-a tot crescut tensiunea, am început să am amețeli și să nu mă mai pot ține pe picioare și am venit la spital să vedem ce-mi spun doctorii. Nu este bine nici așa, cu temperaturi prea mari. Mai ales că se tot schimbă vremea și nici nu mai știm cum să ne îmbrăcăm”, se plânge o pa-cientă.Medicii spun că vremea caldă nu este pentru toată lumea un motiv de bucurie, având în vedere că numai în ultimele două săptămâni, pe secția de cardiologie a Spitalului Județean Constanța au ajuns sute de bolnavi.Deși este o perioadă a virozelor, a pneumoniilor bolnavii de inimă sunt mult mai vulnerabili când vine vorba de vremea schimbătoare, toate simptomele de boală exacerbându-se. „În mare parte, dintre pacienții pe care îi avem pe secție sunt vârstnicii, a căror stare se înrăutățește și datorită altor afecțiuni asociate bolilor de inimă. Aceștia trebuie să fie foarte atenți în această perioadă mai ales la simptomele de răceală sau gripă și să se prezinte la medic de la primele semne de boală pentru ca starea lor să nu se înrăutățească”, explică dr. Elvira Craiu, medic primar cardiolog în cadrul secției de cardiologie a Spitalului Județean Constanța.Din păcate, ca și pe secția de neurologie, sunt din ce în ce mai mulți tineri care fac boli cardiovasculare, asta și din cauza faptului că ajung la medic cu o anumită stare specifică bolii, medicul nu le sugerează investi-gații amănunțite, iar pacientul nu se întoarce la control. Iată un cerc vicios care, din păcate, nu poate fi întrerupt decât de interesul bolnavilor pentru starea lor de sănătate, indiferent de vârstă, mai spun specialiștii.