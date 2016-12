Secretul unei siluete de invidiat

Unul dintre cele mai mari beneficii pe care le au aceste fructe acre constă în faptul că ajută la pierderea kilogramelor, prin accelerarea procesului de ardere a grăsimilor. În plus, prezența vitaminei C din lămâie, alături de alimente bogate în fier (carnea roșie, albă, legumele verzi), duce la creșterea absorbției fierului și calciului, minerale cu rol esențial în dezvoltarea armonioasă a organismului și menținerea unui sistem imunitar puternic.Un pahar cu apă amestecată cu suc de lămâie are doar 25 de calorii, însă prezintă numeroase beneficii: aport crescut de calciu, potasiu, vitamina A, C, fier și fibre pectinice (solubile – prezente în special în mere, fasole, morcovi, ovăz, in, sfeclă, semințe de susan etc.) – care ajută la absorbția nutrienților, controlează nivelul de colesterol, previn constipația, conferă sațietate pe termen lung și ajută la slăbit, scrie csid.ro.