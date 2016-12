Se modifică criteriile de plată a medicilor de familie

Contractul-cadru pe 2013 aduce modificări și la modalitatea de plată a medicilor de familie. Astfel, a fost modificat raportul dintre procentul alocat din fondul asistenței medi-cale primare pentru plata per pa-cient și cel alocat pentru plata per serviciu. Astfel, medicii de familie vor primi 70% pentru pacienții înscriși pe liste și 30% pentru ser-viciile oferite. În plus, actul norma-tiv introduce o nouă modalitate de plată și anume, plata per serviciu printr-un tarif exprimat în lei.