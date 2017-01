Scleroza în plăci răspunde favorabil unui medicament care tratează hipertensiunea

Ştire online publicată Joi, 20 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Scleroza în plăci este caracte-rizată prin distrugerea progresivă a tecii protectoare a celulelor nervoase din creier și din măduva spinării, care joacă un rol esențial în transmiterea prin semnale electrice a influxurilor nervoase către mușchi. Un medicament folosit în tratarea hipertensiunii arteriale este eficient și în tratarea sclerozei în plăci, putând să împiedice sau chiar să inverseze efectele maladiei, caracterizată prin paralizia mușchilor, potrivit unui studiu american publicat în Proceedings of the National Academy of Science. AFP informează că cercetătorii americani au provocat unor șoareci de laborator leziuni cerebrale similare celor care sunt produse de scleroza în plăci la oameni. Câțiva dintre acești șoareci au fost tratați apoi cu Lisinopril, un medicament folosit în tratarea hipertensiunii arteriale, conceput de compania farmaceutică americană Merck și comercializat sub denumirea de Prinivil. Medicamentul a stimulat formarea celulelor imunitare numite leucocite T. Aceste celule au împiedicat, în cazul șoarecilor de laborator, la fel cum se întâmplă și în cazul oamenilor, declanșarea maladiilor autoimunitare, care determină sistemul imunitar să atace celulele și țesuturile sănătoase. Animalele tratate cu Lisinopril nu au prezentat simptomele sclerozei în plăci, șoarecii deja paralizați au cunoscut o ameliorare rapidă a stării lor generale, iar paralizia a dispărut rapid, a explicat Lawrence Steinman, profesor de neurologie la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Stanford din California, autorul acestui studiu. În opinia acestuia, rezultatele încurajatoare ale acestui studiu sugerează că medicamentul Lisinopril ar putea avea același efect asupra oamenilor care suferă de scleroză în plăci sau chiar de alte maladii autoimunitare. Testele clinice vor debuta în 2010.