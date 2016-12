Schimbări în spitale: mii de posturi medicale deblocate!

1

de ce mintiti poporul?

Cate astfel de posturi sunt la Constanta? Pe pagina lor internet, nu este nimic. Daca te duci la personal, nu au nimic. Mai ales ca inspectia Avocatului poporului le-a recomandat sa mai faca angajari la neonatalogie. Or fi angajari in sistem, dar in Cta nu. Aici se asteapta Sfinta Mita. Si posturile se dau pe sub mina... In acest caz, fie ati dat adm.locala in primire, fie vreti sa faceti propaganda politica. (Pentru PZD, normal.) Doar ca nu tine la proba practica. Care e situatia?