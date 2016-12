Schimb de experienţă pentru medicii constănţeni

Schimb de experiență pentru medicii constănțeni

În contextul în care Spi-talul Județean Constanța are capacitatea și atribuțiile unui spital regional, mai mulți medici șefi ai secțiilor de oncologie, ortopedie și chirurgie vasculară vor face un schimb de experiență între medicii spitalului și cei ai spitalelor din Tulcea, Galați, Brăila, Focșani, Buzău și Slobozia. Totodată, managerii acestor spitale se vor întâlni la Constanța în perioada 14-15 iunie pentru a discuta asupra descentra-lizării spitalelor și asupra efectelor pe care acest lucru le va avea în viitor pentru medici și pacienți.„Pentru că avem compe-tențele unui spital regional și ne parvin mulți dintre pacienții spitalelor din regiunea de sud și sud-est a țării, considerăm că tre-buie ca medicii să se cunoască mult mai bine și să existe o comunicare mai strânsă în favoarea pacienților. Mai mult, pentru că am devenit de curând și operatori pentru salvarea ae-riană SMURD preluăm și cazurile foarte complexe atunci când în aceste spitale situația depășește cadrele medicale. Cât privește acest schimb de experiență, vorbim despre ramuri medicale în care noi avem cea mai bună pregătire și cele mai bune rezultate sau invers, ceea ce va îmbunătăți calitatea actului medical.Medicii și managerii cu care am luat legătura deja, adică cei din Focșani și Galați, au primit foarte bine această inițiativă” , a de-clarat managerul Spitalului Clinic Județean Constanța, Dănuț Căpățână.