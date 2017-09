Scăpăm de poliomielită?

Anul acesta ar putea fi diagnosticat ultimul caz de poliomielită din lume, acest lucru oferind speranța eradicării în 2020 a bolii cu potențial letal, a anunțat Departamentul pentru Dezvoltare Internațională din Marea Britanie (Department for International Development - DfID).Conform DfID, Marea Britanie va contribui în fiecare an, până în 2020, la imunizarea a 45 de milioane de copii împotriva poliomielitei, în cadrul unui ultim efort de a eradica această boală. Acest lucru echivalează cu imunizarea a 80 de copii în fiecare minut.Poliomielita a fost eradicată în Marea Britanie în anii '80, iar în prezent în această țară trăiesc peste 100.000 de supraviețuitori ai acestei boli. La nivel mondial, poliovirusul încă există în Afghanistan, Nigeria și Pakistan unde în acest an au fost identificate opt noi cazuri.''Este probabil ca ultimul caz nou de poliomielită să fie diagnosticat în acest an, netezind calea către o lume fără poliomielită în 2020'', a anunțat DfID. ''Marea Britanie și-a asumat un angajament pe termen lung pentru a eradica poliomielita, a doua boală din istoria omului ce este eradicată, după variolă'', a completat Departamentul.Eradicarea poliomielitei va contribui la economisirea, până în 2035, a circa 2,6 miliarde de dolari la nivel mondial, sumă care totalizează cheltuielile ocazionate de tratarea victimelor acestei boli, suportate de sistemele de sănătate a menționat DfID.''Lumea este mai aproape decât a fost vreodată de eradicarea totală a poliomielitei, însă atât timp cât încă există chiar și un caz în lume, copiii din toată lumea se află în situație de risc'', a declarat secretarul de stat britanic pentru dezvoltare internațională, Priti Patel.Sursa: Agerpres