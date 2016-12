Scapă de riduri cu ulei de argan

Arganul este un copac originar din Maroc, iar uleiul de argan este extras din semințele fructelor din acest pom. Acest produs reprezintă o resursă rară și valoroasă pentru tratarea a numeroase probleme de natură cosmetică, dar și medicală. Uleiul de argan conține un procent ridicat de acizi grași esențiali și este mult mai rezistent la oxidare decât uleiul de măsline. În plus, acest ulei are proprietăți hidratante și protejează pielea, prin urmare poate fi folosit pentru masajul pielii, inclusiv la bebeluși.Uleiul de argan oferă foarte multe avantaje pielii, fiind popular printre componentele produselor de îngrijire ale pielii. Acest produs este mult mai eficient în comparație cu alte tipuri de substanțe hidratante naturale pentru piele cum ar fi untul de shea sau uleiul de măsline, datorită conținutului ridicat de acizi grași.Totodată, uleiul de argan contribuie la estomparea ridurilor, oferă elasticitate pielii, reglează eliberarea sebumului în cazul tenului gras și este foarte util în tratarea pielii uscate.Mai mult, acest ulei are proprietatea de a regenera pielea prin revitalizarea funcțiilor celulelor, prevenind îmbătrânirea precoce, cauzată de poluare, fumat sau expunerea excesivă la soare. Și femeile însărcinate pot aplica pe corp ulei de argan pentru a preveni apariția vergeturilor.