SCANDAL MONSTRU cu părinţii elevilor suspecţi de TBC

SCANDAL MONSTRU cu părinții elevilor suspecți de TBC

Epidemia de TBC de la Constanta a luat amploare, după ce mai mulți elevi bolnavi au refuzat internarea. 140 de elevi suspecți de TBC din cinci clase ale Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” au intrat în atenția medicilor încă de la începutul săptămânii.După ce o profesoară care predă atât la Colegiul Tehnic „Gh. Duca”, cât și la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” a fost depistată cu TBC, reprezentanții Dispensarului de TBC din Constanța au început verificările și la Colegiul Pedagogic. 128 de elevi au fost iderizați luni, 5 noiembrie, iar șapte au refuzat analizele. Alți cinci copii de la același colegiu au fost testați pe data de 6 noiembrie, după ce s-au prezentat la Dispensarul TBC.„Din 128 de copii, 12 nu s-au prezentat să li se interpreteze analizele, deși sunt suspecți de îmbolnăvire. Din cei care s-au prezentat, 23 sunt suspecți de TBC. Din cei 23 amintiți, cinci au refuzat internarea, astfel că doar 18 au primit bilet de internare la secția de copii din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie de la Palazu Mare, unde au fost și internați”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alina Ștefan, medic coordonator Dispensarul TBC din Constanța.Părinții ai căror copii au ajuns să fie testați la Dispensarul TBC au declanșat un scandal monstru, după ce medicii le-au recomandat să îi interneze pe copii la Spitalul de TBC din Palazu Mare.„Ne-am confruntat cu refuzul categoric al părinților. Am întâmpinat o totală lipsă de colaborare din partea acestora, care, din păcate, ne-au jignit și au refuzat internarea. În această situație sunt trei cazuri și trebuie menționat că ei reprezintă un focar de infecție dacă nu vor primi tratament”, a completat dr. Alina Ștefan.Elevii infectați nu mai au voie în școală decât cu adeverințăMedicii avertizează că situația este cât se poate de gravă și că măsurile care vor fi luate sunt unele drastice.„Cei care nu vor prezenta o adeverință eliberată de la un medic pneumolog-ftiziolog din cadrul Spitalului de TBC nu vor fi primiți în școală. Nu este valabilă nicio altă adeverință medicală”, a explicat dr. Alina Ștefan.Medicul le recomandă părinților să își interneze de urgență copiii, pentru că fără tratamentul de rigoare riscă o evoluție dramatică. Mai mult, acesta a mai explicat că toți cei care la acest moment nu sunt sub supraveghere medicală și sunt infectați reprezintă un adevărat focar de infecție pentru familie și pentru populație.Deși situația este alarmantă, directorul Colegiului Pedagogic „Constantin Brătescu” susține că nu are nicio informație legată de starea de sănătate a elevilor și că nu a primit niciun fel de instrucțiuni vizavi de primirea elevilor suspecți la școală, deși există posibilitatea ca boala să se răspândească oricând.„Nu am deocamdată nicio informație, pentru că nu mi s-a spus câți copii sunt bolnavi sau suspecți. Pot să vă spun doar că au venit reprezentanți de la DSP și au măsurat IDR-ul elevilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Anamaria Ciobotaru, director al Colegiului Național Pedagogic.În prezent, la Spitalul de TBC de la Palazu Mare sunt internați 18 elevi și trei profesori.