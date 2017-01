Sauna elimină toxinele din organism

Sauna are rol în activarea circulației sangvine și în eliminarea toxinelor. De obicei, în camera de saună există un difuzor de aromaterapie, care are rolul de a ajuta la reducerea durerilor musculare sau pentru relaxare. Sauna este contraindicată persoanelor cu oscilații ale tensiunii arteriale, diabet, tuberculoză activă, boli cu transmitere sexuală, afecțiuni psihice, scleroză multi-plă, cancer sau femeilor însărcinate. Specialiștii recomandă ca sauna să nu du-reze mai mult de 15-20 de minute.Sauna are rol în activarea circulației sangvine și în eliminarea toxinelor. De obicei, în camera de saună există un difuzor de aromaterapie, care are rolul de a ajuta la reducerea durerilor musculare sau pentru relaxare. Sauna este contraindicată persoanelor cu oscilații ale tensiunii arteriale, diabet, tuberculoză activă, boli cu transmitere sexuală, afecțiuni psihice, scleroză multi-plă, cancer sau femeilor însărcinate. Specialiștii recomandă ca sauna să nu du-reze mai mult de 15-20 de minute.