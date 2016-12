Sarcina depăşită cronologic, o alarmă?

Sarcina depășită cronologic, o alarmă?

Băgăjelul este făcut, tu ești mare cât un „balon“ și... nimic, bebelușul întârzie să apară pe lume, se pare că îi place să stea în culcușul călduț din burtica ta. Ce se întâmplă? De ce unii se grăbesc să vina pe lume, iar alții întârzie să apară? Specialiștii din cadrul Spitalului privat ISIS vin cu explicații.Pe măsură ce se apropie „sorocul”, viitoarea mămică devine tot mai nerăbdătoare să își strângă în brațe bebelușul. Când, însă, acesta se lasă așteptat, semnele de întrebare și îngrijorarea ajung să umbrească sentimentul de fericire. Specialiștii ISIS explică feno-menul și când sunt motive de îngrijorare.„În aceste ultime zile petrecute în burtica gravidei, bebelușul își va spori greutatea cu aproximativ 100 de grame pe săptămână. El își asigură proviziile pentru primele zile de viață, care nu se anunță tocmai ușoare. În plus, față de greutatea pe care încearcă să o obțină, bebe își îmbunătățește «look-ul». Una dintre dovezile este, de exemplu, creșterea mai îndârjită a podoabei capilare. În schimb, depășirea termenului nu implică și un «finisaj» al dezvoltării fătului: ultimele organe ajunse la maturație (plămânii și ficatul) sunt deja funcționale de cincisprezece zile.Placenta este prevăzută să funcționeze timp de 41 de săptămâni. Dincolo de această perioadă, ea îmbătrânește și își îndeplinește mai puțin bine meni-rea, în special rolul de a furniza micuțului oxigenul necesar.Imediat după data prevăzută pentru naștere, gravida va intra sub supravegherea medicului.El va monitoriza ritmul cardiac al bebelușului și, cu ajutorul unor investigații speciale (test non-stress) și a ecografului, va controla cantitatea de lichid amniotic (dacă scade prea mult, e semn de îmbătrânire a placentei), va număra mișcările copilului pentru a-i determina vitalitatea și a detecta o eventuală afecțiune”, au explicat specialiștii ISIS.Așteptarea, o „sarcină grea”Așteptarea nașterii le determină pe unele gravide să apeleze la diverse produse și proceduri despre care au auzit că pot declanșa travaliul. Printre acestea, tot felul de leacuri și plante medicinale care, de altfel, sunt total contraindicate și care pot pune în pericol sănătatea gravidei și a fătului.„După nouă luni, probabil că răbdarea și capacitatea unei gravide de a rezista vor fi undeva aproape de limită și de aceea este normal ca aceasta să fie nerăbdătoare și tensionată. În plus, pentru nimeni nu este ușor să se descurce cu o burtică așa de mare și cu diferitele simptome care creează disconfort. Este important să discute cu medicul curant și să nu se lase pradă tentației de a asculta sfatul unor persoane neavizate cu privire la ce ai putea face pentru a grăbi nașterea. Fiecare organism are propriul său ritm de dezvoltare și, dacă bebe întârzie să vină pe lume, medicul poate descoperi și rezolva eventualele probleme pentru că el este nu numai doctorul curant, dar și prietenul unei gravide”, mai spun medicii.